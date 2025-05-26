小紅書曝光花蓮基地細節？顧立雄：影片是3D合成

大陸「小紅書」出現介紹花蓮空軍基地內部設施影片，引發被無人機侵入拍攝討論。國防部長顧立雄今天上午在立法院表示，據判斷這些影片的來源，出自不同時期拍攝的衛星影像，加上3D合成後製，並非無人機空拍。空軍則說，花蓮基地沒有無人空拍機入侵狀況。

中國大陸社群媒體「小紅書」上出現影片，內容為介紹我國花蓮空軍基地內部狀況，主述者利用空照圖，點名基地內的營舍、機堡等建物設施、所屬各單位等資訊。國內媒體引述影片，質疑可能有人利用無人機空拍窺探。

顧立雄上午應立法院外交及國防委員會邀請列席，對媒體詢問及民進黨立委羅美玲、陳俊宇、沈伯洋質詢時，都關切影片是否為真？顧立雄說，據判斷這些影片的來源，出自不同時期拍攝的衛星影像，加上3D合成後製，並非無人機空拍。

空軍參謀長李慶然中將說，如果是小型無人空拍機，只要飛得高一點，要憑目視發現，的確非常困難。空軍從2022年開始，就在各個基地建置無人機反制系統，包含固定與機動設施、主動與被動偵測，效果約5公里，已完成的基地，偵測效果都很好，絕不可能有無人空拍機入侵狀況。

至於先前曾有大陸無人機入侵的金馬外島，陸軍參謀長陳建義說，一切按照正常步驟，今年10月解繳第一批13套無人機反制系統，第二梯13套預定在2026年完成。