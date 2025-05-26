【專家之眼】如何以AI建構兩岸發展的新橋梁

隨著AI技術快速發展，對全球各層面產生深遠影響，兩岸關係也將不會自外於此。美國大學的研究指出，中國在AI技術上急起直追，與美國差距縮小，且已改變了兩岸科技競爭格局。台灣擁有半導體優勢，在AI供應鏈中扮演重要角色，尤其護國神山台積電的角色吃重，而大陸則在應用端展現追趕之勢。

AI對兩岸各自政治層面影響深遠，比如可用於輿論操控、假新聞生成、深度偽造，進而加劇兩岸緊張局勢；但同時，AI能快速精準分析民意數據，提供決策依據。在經濟層面，兩岸則呈現競合態勢，台灣重視硬體，大陸則在智慧製造、金融科技等應用端發力，如何以AI促進合作或應對競爭，將影響未來經貿關係。科技上，兩岸均投入大量資源，AI已成雙方競爭與合作的新焦點；在國防領域中，AI應用於無人機、智能武器及網路安全，可能成為兩岸軍事競賽熱點，或可降低傷亡，但仍須避免衝擊區域穩定，並應防範軍事對抗，以維持和平。

還有文化與教育方面，AI應用於語言學習、文化傳播和教育資源共享，有助增進兩岸理解與合作；而文化與民生合作可促進互信，奠定和平發展基礎。在社會層面，AI可推動智慧城市、醫療健康和公共服務，提升民眾生活品質，也可能成為兩岸合作契機。環境與能源領域，AI助力應對氣候變遷與資源挑戰，推動綠色技術發展。但AI將使法律與倫理層面帶來隱私、數據安全與算法偏見等問題，兩岸可就共同規範展開對話。

在理論層面，當可從建構主義角度，來探討AI如何影響兩岸認同及文化互動，再以現實主義觀點，來分析AI在軍事與安全競爭中的角色，以及自由主義可聚焦AI在經濟與國際合作中的應用。此外，認知戰理論可探討AI在假新聞、輿論操控的作用，而多層次治理可分析AI如何影響兩岸政策制定，還可依技術決定論來探討AI是否主導兩岸未來等方面來切入。

在兩岸關係的研究方法上，數據分析可以比較AI發展與競爭力，案例研究可以分析AI應用案例對兩岸的影響，並可進行圖譜製作與兵棋推演。再加上與其他國家對比的比較研究，利用AI預測未來互動模式等等，都因AI的發展而簡化了相關的研究程序。

如今AI的進步無疑正重塑兩岸政治、經濟、軍事、文化、社會與法制各層面，關鍵在於如何應對挑戰、把握合作機會。比如運用台灣硬體優勢並與國際接軌，提升AI時代下的產業價值，將可能成為兩岸關係的重要關鍵。尤其在政治層面，取決於兩岸領導人決策及國際局勢變化，而經濟合作仍是兩岸穩定的基石，台灣半導體與大陸市場需求互補，但也存在地緣政治風險；各有優劣，相互競合，期盼開創新局。