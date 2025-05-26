新聞眼／國軍搶救招募數字 挖東牆補西牆

軍校女生居然比男生多，不僅記者大吃一驚，連許多軍方官員都覺得匪夷所思。這項「奇聞」真正暴露的是，國軍人力結構及組織文化的老毛病。

當記者就此詢問國防部時，軍方特別強調，相關案例發生在政戰與國防管理學院；至於培育作戰軍官的陸海空軍官校，男女人數仍有明顯差距。

若按軍方所云，政戰與後勤人才的兩性比率接近，不至造成負面影響。那麼，每年軍校招生，國防部就不該替這些校院科系，繼續設定男性遠多於女的懸殊比例。結果，自己訂的規定，自己立刻打破，完全不當一回事。基層官兵、乃至社會大眾看在眼裡，當然有樣學樣，知道軍中規定只是作樣子，對制度根本無須敬畏。

若國防部認為，後勤與政戰的人力也應維持男性居多數，超收女生所暴露問題就更糟糕。顯示軍方為了美化數字，不惜挖東牆補西牆，或對問題採取「鋸箭桿」，美化表面數字就好；至於是否金玉其外敗絮其中，只要問題在短時間內不爆發，大可留給後任傷腦筋。

進一步說，軍校只是幹部養成的開始，畢業任官後需要長期實務歷練與深造，才能勝任中高階領導。但從馬、蔡時代訂定戰鬥部隊加給，只限發給連級以下單位；到近日賴總統親自宣布軍人調薪，都顯示國防部乃至府院，仍處於頭痛醫頭、腳痛醫腳，只顧優先搶救招募數字，卻忽略中階幹部才是部隊運作核心，他們的士氣與素質良窳，才是影響國軍戰力與文化的關鍵。

以記者長期與軍方打交道經驗，必須不客氣指出：國防部面對人力缺口或其他沉痾，往往只願挑選部分美觀數字對外誇耀，至於難以解決的問題，就選擇視而不見，不願對外界與上級明說。

國防部日前安排顧立雄部長受訪，提及即將舉行的漢光演習，強調比往年更加創新與務實。然而，若回顧歷來軍方高層發言，從沒有任何一次不強調「創新」與「實戰化」，實際狀況卻似乎遠不及豪言壯語。顧部長若想不落入窠臼，還需要更多實績。