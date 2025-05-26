聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／國軍搶救招募數字 挖東牆補西牆

聯合報／ 本報記者程嘉文
軍校女生居然比男生多，真正暴露的是，國軍人力結構及組織文化的老毛病。圖／聯合報系資料照片
軍校女生居然比男生多，真正暴露的是，國軍人力結構及組織文化的老毛病。圖／聯合報系資料照片

軍校女生居然比男生多，不僅記者大吃一驚，連許多軍方官員都覺得匪夷所思。這項「奇聞」真正暴露的是，國軍人力結構及組織文化的老毛病。

當記者就此詢問國防部時，軍方特別強調，相關案例發生在政戰與國防管理學院；至於培育作戰軍官的陸海空軍官校，男女人數仍有明顯差距。

若按軍方所云，政戰與後勤人才的兩性比率接近，不至造成負面影響。那麼，每年軍校招生，國防部就不該替這些校院科系，繼續設定男性遠多於女的懸殊比例。結果，自己訂的規定，自己立刻打破，完全不當一回事。基層官兵、乃至社會大眾看在眼裡，當然有樣學樣，知道軍中規定只是作樣子，對制度根本無須敬畏。

若國防部認為，後勤與政戰的人力也應維持男性居多數，超收女生所暴露問題就更糟糕。顯示軍方為了美化數字，不惜挖東牆補西牆，或對問題採取「鋸箭桿」，美化表面數字就好；至於是否金玉其外敗絮其中，只要問題在短時間內不爆發，大可留給後任傷腦筋。

進一步說，軍校只是幹部養成的開始，畢業任官後需要長期實務歷練與深造，才能勝任中高階領導。但從馬、蔡時代訂定戰鬥部隊加給，只限發給連級以下單位；到近日賴總統親自宣布軍人調薪，都顯示國防部乃至府院，仍處於頭痛醫頭、腳痛醫腳，只顧優先搶救招募數字，卻忽略中階幹部才是部隊運作核心，他們的士氣與素質良窳，才是影響國軍戰力與文化的關鍵。

以記者長期與軍方打交道經驗，必須不客氣指出：國防部面對人力缺口或其他沉痾，往往只願挑選部分美觀數字對外誇耀，至於難以解決的問題，就選擇視而不見，不願對外界與上級明說。

國防部日前安排顧立雄部長受訪，提及即將舉行的漢光演習，強調比往年更加創新與務實。然而，若回顧歷來軍方高層發言，從沒有任何一次不強調「創新」與「實戰化」，實際狀況卻似乎遠不及豪言壯語。顧部長若想不落入窠臼，還需要更多實績。

徵兵制 女生 國防大學

延伸閱讀

俄烏完成開戰迄今最大規模換俘 莫斯科：俄烏今再各釋303人

朝戰場前線推進…俄軍稱再占烏克蘭3聚落 攔截約百架烏方無人機

前「第一哥兒們」巴農：馬斯克擬接觸對中開戰計畫 與川普決裂

防洩密 赫塞斯下令：記者須有官員陪同才能進入五角大廈

相關新聞

軍校超收女生「補洞」！女多於男創紀錄 將官憂心一件事

男多於女是各國軍隊普遍狀況，然而我國近年軍校招生狀況不佳，大幅超收女生「補洞」。國防大學管理學院的一年級，男女各六十八與...

新聞眼／國軍搶救招募數字 挖東牆補西牆

軍校女生居然比男生多，不僅記者大吃一驚，連許多軍方官員都覺得匪夷所思。這項「奇聞」真正暴露的是，國軍人力結構及組織文化的...

川軍傳奇／從英勇抗戰到內戰悲劇 川軍成也上海敗也上海

川軍，中華民國軍事史的一個奇特風格的軍隊，抗日戰爭初期的上海淞滬戰役，台兒莊戰役，世人看到這支風評很差的軍隊，卻能不顧己身安危，與日軍拼鬥流血犧牲。同樣的部隊，到了國共內戰末期上海戰役，川軍不敵共軍，遺棄同袍，丟兵棄甲，混亂撤退，從此無再起之日。

淘汰了！CM12戰車 全數送兵整中心

國防部長顧立雄接受專訪表示，CM12戰車將自2026年汰除。陸軍證實所有CM12戰車已後送至兵整中心，作為拆解零件使用。...

國防部高中職儀隊決賽 雨中登場 港明高中奪冠

國防部主辦的「第8屆全國高級中等學校儀隊競賽」決賽今天下午在中正紀念堂藝文廣場舉辦，雖然比賽前陰雨不斷，不過並不影響參賽...

「海安12號」組合訓練 海空操演三型直升機同框吸睛

海巡署6月8日將在高雄港16、17號碼頭正式實施「海安12號」操演，昨（23）日首度實施組合訓練，海空分列式中由海軍S-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。