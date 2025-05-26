軍校超收女生「補洞」！女多於男創紀錄 將官憂心一件事

男多於女是各國軍隊普遍狀況，然而我國近年軍校招生狀況不佳，大幅超收女生「補洞」。國防大學管理學院的一年級，男女各六十八與九十人，女生比男生多近四成，創下空前紀錄。

目前各軍校的大一學生數，與當初規畫招生數的落差極大：陸海空三軍官校，預計招收三六○、一九○、二三六人，目前各僅有一六二、一○六、一七二人。國防大學狀況較佳，三所學院（理工、政戰、管理）預計招二○○、一六○、一四○人，現有一五九、一五六、一五八人，國防大學管理學院更出現難得的超額。

然而，政戰與管理學院大一生招收數的達標，是藉超收女生完成：原本兩學院各計畫招收卅八、廿九名女生，實際收了七十、九十人，管理學院女生更是規畫數字的三倍以上。男生招收新生目標為一二二與一一一人，實際僅八十六、六十八人。

國防部表示，軍校甄選員額係依需求，採成績排序錄取，人員經管沒有性別區分。知情官員透露，軍校近年超收女生已成常態，只是以往沒誇張到女多於男；關鍵是男性考生的人數與成績始終不理想，聯一（人事次長室）為拉高數字，就把錄取名額轉給女生。

針對此現象，具備教育資歷的將領表示，作戰官科的體能要求高，男生先天較合適；至於政戰與後勤管理，如果大幅拉近性別比率，影響不大。然而，人力規畫須考慮，女性受限結婚生子的社會觀念，畢業任官一段時間後，流失率明顯高於男生。

將領也指出，近年另一個影響軍官流失的關鍵，是雖然新進官兵的薪資，明顯高於社會新鮮人水平，但過了十年之後，軍人待遇吸引力就明顯下滑；愈來愈多年輕軍官役期一滿就退伍，甚至毀約提前走人，因為擔心年齡愈長，重新就業就愈不易。

立委徐巧芯指出，政戰學院與管理學院大量超收女生，代表國防部當初公告數字就不合理，應該調整，甚至部分校院科系可以不設性別比例，而非每年都「自我打臉」、罔顧規定，徒然傷害公信力。

徐巧芯也指出，國防部不斷標榜，希望幹部「長留久用」，近年的待遇調整卻過於偏重新進招募，不顧中階幹部的人生階段需求及相對剝奪感。

她也因此提出修改軍人待遇條例，明訂志願役加給一律為兩萬元，不會因為晉升而遞減，目前已納入院會議程，預期七月初可望通過。