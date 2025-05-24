國防部高中職儀隊決賽 雨中登場 港明高中奪冠

國防部主辦的「第8屆全國高級中等學校儀隊競賽」決賽今天下午在中正紀念堂藝文廣場舉辦，雖然比賽前陰雨不斷，不過並不影響參賽同學的熱情，仍舊不畏風雨展現最好的成績，比賽最終由台南港明高中拿下冠軍，台中明道中學、高雄女中分居第二名與第三名。

本屆全國高級中等學校儀隊競賽歷經北、中、南區初賽，共有45所學校報名參加，最後由北科附工、嘉義女中、鶯歌工商、屏東女中、北斗家商、莊敬高職、港明高中、高雄女中及明道中學等9所學校晉級決賽，國防部副部長柏鴻輝到場主持。

雖然北台灣天氣轉涼，上午開始便下起滂沱大雨，不過並不影響參賽同學的熱情，在賽前仍舊冒雨彩排走位，把握最後的練習時間，所幸比賽開始之際雨勢趨緩，使比賽得以順利舉行，不過受到場地濕滑影響，各校表演過程中不時發生掉槍失事，甚至去年冠軍莊敬高職演出時還有一把禮槍當場摔斷，不過在場參觀群眾仍然報以熱烈的掌聲支持。

除了9所學校外，主辦單位也邀請中正預校鼓號樂隊校友團及台中艾伯特幼兒園的小小蛙人觀摩表演。身穿迷彩服的幼兒園小朋友表演高難度的蛙人操動作，也贏得現場觀眾的滿趟喝采。

柏鴻輝在賽後頒獎時展現妙語如珠的綜藝咖本色，對各表演與參賽隊伍如數家珍，還點名台南市港明高中的儀隊副隊長江佩靜，大讚她報考海軍官校，受寵若驚的江佩靜害羞表示，志願投考海軍是因哥哥也在海軍官校就讀。

柏鴻輝說，今天所有參賽同學的表現，足以當一個軍人，在精湛表演的背後，是付出「血、汗、淚」與團隊的精神，希望在場的所有人給他們熱烈鼓勵，名次不代表什麼，在所有觀眾心目中，每一所參加的學校都是第一名。

比賽最後結果由港明高中拿下冠軍，明道中學、高雄女中分居第二名與第三名。港明高中隊長李宇澤說，他們都是利用中午時間練習，平常就算下雨也會淋雨練習，上場前教練也提醒，即使下雨，也要按照平常心面對，甚至要更努力發揮120%的實力。有趣的是，港明高中還帶著鳳梨參賽，李宇澤說，這是儀隊留下的傳統，在預賽或決賽都會帶鳳梨，希望帶來好彩頭。