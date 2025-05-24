「海安12號」組合訓練 海空操演三型直升機同框吸睛

海巡署6月8日將在高雄港16、17號碼頭正式實施「海安12號」操演，昨（23）日首度實施組合訓練，海空分列式中由海軍S-70M反潛雷鷹直升機、空軍、空勤UH-60M黑鷹直升機，以三種不同塗裝構型，編隊飛越觀禮台，相當吸睛。

這項組合訓練由海巡署副署長謝慶欽驗收，內容包括「海上反恐追擊」、「船舶反劫持」及「傷患空中吊掛與海空分列式」。參與的部隊除艦船、空中勤務隊外，還有海巡特勤隊等單位，順利完成演練。

海安12號操演的空中分列式直升機編隊序列，第1架是雷鷹反潛直升機，第2架是空勤紅鷹直升機，第3架則是空軍救護隊的黑鷹直升機。紅鷹直升機在操演中執行吊掛海巡特勤隊員繩降上船特攻；空軍救護黑鷹直升機負責吊掛傷患離開，海軍雷鷹直升機則只在空中分列式中配合編隊出現。下週將進行全兵力預演。

海安12號操演6月8日在高雄舉行，預料屆時將邀請賴清德總統出席觀禮、致詞。