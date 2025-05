【專家之眼】解析駐韓美軍撤離疑雲

5月22日美國媒體《華爾街日報》(The Wall Street Journal)以「美國考慮自南韓撤離數以千計美軍—美國川普政府正在規劃撤離約4500名美軍至區域內關島或是其他地點」(U.S. Considers Withdrawing Thousands of Troops From South Korea—Trump administration contemplates moving roughly 4,500 U.S. forces to Guam or other locations in region)為題,報導美國國防部有意並且正在規劃,自南韓撤離約4500名部隊至包括關島在內之印太地區內其他地點。

此項消息傳出後,立即引起多方關切;但美國五角大廈並不諱言確實是在考慮將目前駐防於韓國28500名美軍,撤離約4500名並進駐至其他印太地區,而評估地點將包括關島在內。知情官員表示此項兵力部署調整方案係因應當前朝鮮半島情勢,所進行非正式政策評估選項之一,但最後方案內容與執行構想尚未完全定案,亦未曾向川普總統正式提報。

但對於韓國政府來說,此種訊息就對其相當難堪,韓國官方通訊社《韓聯社》隨即詢問韓國國防部,確認美國從未與韓國討論過撤離駐韓美軍議題。韓國國防部隨即表示駐韓美軍係韓美同盟核心戰力,其與韓軍堅定不移地保持聯合防衛態勢,遏制北朝鮮侵略和挑釁行為,為維護朝鮮半島與區域和平與穩定有所貢獻;韓國國防部更強調未來仍將與美方保持合作,推動韓美同盟發展。但在此外交辭令背後,其實充分顯現出韓國軍方被蒙在鼓裡之不安全感。

近年來美國在亞太第一島鏈周邊地區調整軍力部署動作頻繁,諸多西方與日本新聞報導,紛紛將所有兵力調防詮釋成美軍劍指北京蓄勢待發,就算是整體駐防兵力員額縮減,媒體記者還是刻意視而不見,存心忽視美國面對東亞戰略態勢變化,軍事實力天平偏移客觀事實,反而存心吹口哨壯膽,在美軍兵力調整轉進關島與夏威夷時,卻在報導基調上塑造華盛頓未來不無可能要與北京軍事對決假象,並藉此塑造出美軍積極備戰強勢叫陣氛圍。

基於當前東亞地區戰略態勢,對於美軍規劃調整兵力部署撤離特定數量駐韓美軍,吾人應有下列數項基本認識。首先是美國對於維持朝鮮半島穩定和平之安全承諾可信度,其實並不是與駐韓美軍員額存在任何比例關係;只要朝鮮半島情勢動盪,影響到美國國家安全利益,而華盛頓高層決定派遣武力進行軍事干預,此種安全承諾就具有可信度。

其次是儘管駐韓美軍指揮官以及印太戰區指揮官,自然都希望在朝鮮半島維持足夠兵力員額,以便掌握應對軍事危機足夠籌碼。但說實在話,假若朝鮮半島真是情勢惡化,朝鮮與韓國展開全面性戰爭,美軍應付此種嚴重事態,光是依靠駐韓美軍是絕對不可能解決危機化解衝突;而且駐韓美軍亦無法對北京、莫斯科與平壤構成充分嚇阻效應。因此駐韓美軍在相當程度上算是被綁在朝鮮半島,宣示美國安全承諾而且會後續加碼投入應對危機之重要象徵;並且兼顧應付小規模意外性軍事危機與衝突,所以其兵力員額多寡,其實不會影響大局。

再者就要提到過去數年來,儘管朝鮮不斷整建軍備,各項武器試射是會讓國際社會產生間歇性不安定感,但各方情報與社會跡象顯示,平壤在金正恩主政下,其實是無意對韓國採取軍事挑釁與趁機冒進;因此華盛頓認為朝鮮半島整體看來確實是相對穩定,軍事對峙情勢亦有改善跡象。特別是日前韓國政壇因為尹錫悅總統貿然宣布戒嚴,激發社會不滿與在野黨抗爭,在政治風潮與動亂演變如此嚴重地步時,平壤卻毫無採取軍事行動趁機冒進跡象,因此華盛頓五角大廈幕僚群就此思考調整兵力部署,其實並不算是突發奇想,還真算是能夠依據時勢發展現況,順勢調整印太地區兵力部署。

此外亦須提醒,駐韓美軍調整兵力員額與美軍檢討印太地區整體軍力配置方案息息相關,因此整個調整方案不能光從駐韓美軍視角切入檢討,而是必須從整個印太兵力配置部署架構來思考。當然若是從五角大廈由上至下提出指導,其考量架構就會從整個美軍海外軍事部署態勢,來思考整個問題。

最後就要指出,就北京立場來說,美國在朝鮮半島維持軍力部署,絕對不能夠藉由兵力部署調整,對其產生實質威脅。數年前韓國同意美軍進駐薩德防空系統,北京強勢反應並運用各種商業手段施壓,其實就是擺明反對美國利用朝鮮半島亂做文章,對著北京建構兵力部署,最後對北京產生威脅態勢。

臺灣與朝鮮半島情勢是否存在任何連動關係?這將是具備高度主觀意識者,才能夠順利回答問題。吾人千萬不要忘記,當年若不是韓戰爆發,美國調整對社會主義集團國家整體嚇阻架構與軍事對峙界線,美國就不會回頭來介入臺海,只會眼睜睜看著臺灣被赤化。所以朝鮮半島情勢生變,吾人還是要認真關注。