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華府智庫看台海衝突：台未戰鬥、美未干預 他國恐旁觀

聯合報／ 國際中心／綜合報導
華府智庫新美國安全中心廿一日發布報告表示，若台灣未參與戰鬥，且美國未大規模干預，則其他國家不太可能援助台灣。圖為過去共軍軍演畫面。圖／取自中國軍網
華府智庫新美國安全中心廿一日發布報告表示，若台灣未參與戰鬥，且美國未大規模干預，則其他國家不太可能援助台灣。圖為過去共軍軍演畫面。圖／取自中國軍網

華府智庫新美國安全中心（ＣＮＡＳ）廿一日發布「對台灣突發事件的區域與全球應對」報告，探討美國和台灣以外國家將如何應對台灣重大突發事件，並提供政策建議。

該報告提到四組國家的反應也將扮演重要角色。第一組是日本及菲律賓，這兩國都位於台海衝突的前線，境內也都有美軍駐防；第二組為南韓、澳洲和印度，這三國雖是美國盟友及夥伴，但距台海衝突的主戰場較遠；第三組是東南亞其他國家；第四組為歐洲。

該報告的幾項重要結論像是，若台灣未參與戰鬥，且美國未大規模干預，則其他國家不太可能援助台灣。各國的選擇將反映本國國家利益與價值，但皆取決於其他國家的動作。美國決策者應在與台灣的政策中，強調台灣準備與回應的重要性。其他國家會持續觀察台灣面對中國武力時的行為，並隨之調整回應。台灣的行為可能牽動美國反應，而美國的反應也將進一步得到全球回應。

該報告建議，可規畫人道撤離行動，作為鼓勵東南亞國家思考「台灣有事」的方式。若台海緊張升高，保護與撤離本國公民將是東南亞各國最關切的議題。美國應在雙邊與多邊互動中，討論在交戰時進行人道撤離的可能性。相關規畫可參考印尼等國公開的撤僑計畫，也可將撤僑行動納入「太平洋夥伴關係演習」或明年環太平洋演習（ＲＩＭＰＡＣ）中的相關部分演訓。

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