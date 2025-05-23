軍審法新草案擬8月推…如何兼顧國安與人權保障？ 顧立雄：我會努力

賴清德總統3月13日主持國安高層會議後提出要恢復軍事審判，國防部長顧立雄今天面對記者詢問修法進度及如何兼顧人權等問題時，顧立雄一再表示他會努力，最近一直在討論。軍方人士透露預計8月會提出初步草案。

賴清德總統提出要恢復軍事審判、全面檢討修正軍事審判法後，隔天行政院長卓榮泰在立法院曾表示，一個月時間會把計畫做出來，但至今外界仍未得知草案內容。

顧立雄今出席最高檢察署與國防部法律事務司舉辦的「軍法三策」新書發表會時表示，這部彙編是最高檢察署與國防部首部攜手合作的重要成果，象徵司法與國防部在共同維護國軍紀律與國安上的深度連結。希望新書能成為協助司法機關辦理軍事案件的參考，也協助部隊官兵提升法治觀念與意識。他形容這是一項具指標性的合作，也是軍紀與國安的里程碑。

顧立雄也主動提及軍事審判要重新開機，國防部已拜會法務部與最高檢察署，感受到司法對相關議題的高度重視。

面對記者會後追問，曾經被視為人權律師的他，如何在新的軍事審判法修法中兼顧國安需求與人權保障？顧立雄笑著說：我會努力。

顧立雄也半自嘲說：人生很諷刺，當年他是洪仲丘案的律師，從沒想到有一天會當國防部長負責此事。並強調他有過去民間從事相關案件的經驗，一定會努力兼顧國安與人權保障。

他在最高檢察署的新書發表會中也說，賴清德總統日前提出五大國安統戰威脅、十七項因應策略，其中，要對軍事審判重新開機，「這是一項艱困的任務」。

面對記者詢問，賴總統提出恢復軍事審判是你的建議嗎？顧立雄笑稱：他只能說，以現在的國際情勢，平時就要做好各種準備。

至於過去幾年軍人案件回歸普通司法審理，對軍紀管理影響甚大，是否也會列入此次修法之列，顧立雄及相關軍方人士都表示，目前討論的修法草案中有一整個編章都與軍中的軍紀管理有關，軍審法修法的相關草案預計８月可提出。

顧立雄說，國軍作為守護國家的第一道防線，日夜不敢鬆懈，在過去幾年中，不斷看到軍事紀律隨著體制改革面臨全新挑戰，如何讓司法了解部隊紀律的要求，成為急需回應的課題。