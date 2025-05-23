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東沙島海巡兵力約300人 張忠龍：官兵休假協調空軍派機

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
3月18日空軍第三聯隊C-130型機。圖／國防部提供
3月18日空軍第三聯隊C-130型機。圖／國防部提供

海巡署長張忠龍日前在立法院表示，海巡署在東沙島約有300名兵力；而因應預算額度縮減，官兵休假民航機班次恐怕不足，立委建議空軍應有「老母雞」（編按:C-130H運輸機），可來往東沙島與本島。張忠龍回應，這部分他們都有跟國防部協調，基本上今年應該是沒什麼問題。

張忠龍日前列席立法院內政委員會，立委吳琪銘質詢關切海巡署東沙島官兵休假班機是否被預算凍結問題，影響正常班次，建議請軍方支援。立委同時關切島上目前有多少官兵駐防？張忠龍回應表示，詳細數字他保留，但是將近300。

面對立委關切官兵休假返鄉後，來回的軍包班次機是否受到影響？張忠龍說將協調我軍方支援，「這部分我們都有跟國防部協調，基本上今年應該是沒什麼問題」。

至於面對反制中共船艇入侵鄰接區、並避免海底電纜遭故意破壞，張忠龍答詢說，海巡現在於6大偵巡區每一天都固定有1艘大艦在線上，另外在12浬內固定每一個海巡隊都有2艘巡防艇在線上，所以我第一時間就可以掌握海面所有的目標。綠委詢及絞纜案發後，我國籍巡防艇多少時間能趕現場？張忠龍說，這取決船艇趕抵案發前地點需要多久。

東沙島目前還有執行衛疆專案的海軍陸戰隊部隊進駐，兵力應高於300人。

海巡署 東沙島 國防部

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