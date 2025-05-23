接受紐時訪問 顧立雄：相信美國仍能嚇阻中國犯台
國防部長顧立雄接受「紐約時報」等多家媒體訪問，他表示台灣對美國維持在亞洲的強大軍事存在、嚇阻中國犯台的能力抱持信心，同時台灣也認識到加強自身防禦力的急迫性。
紐時在22日刊出的報導中指出，川普總統針對台灣的一些言行，像是提高關稅、要求大幅增加軍費開支、指責台灣竊取美國在半導體製造領域的領先地位，已加深台灣島內對美國軍事協防的疑慮。
顧立雄在上任一年以來所接受最全面的採訪中表示，要讓中國理解犯台所付代價非常高昂，那麼它就會難以作出侵台決定。
顧立雄說：「川普政府當然強調美國優先，但是我們認為在安全議題上，川普政府同時也強調印太優先。」
顧立雄引用軍方的威脅等級指標說：「我們認為，此刻的威脅強度介於中與高之間，但目前的跡象仍不足以斷定（中國）有意攻擊台灣。」
紐時同時提到，總統賴清德表示，台灣增加的國防支出中有很大一部分將用於購買美國武器，此一承諾可能會讓川普感到滿意，因為川普希望台灣能縮小對美國的貿易順差。
由於訂單積壓，台灣花費數十億美元向美國採購的武器遲遲不能交付，部分甚至拖延數年時間。紐時最後在報導中寫道，顧立雄期盼美國能加快武器交運的速度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言