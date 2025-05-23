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接受紐時訪問 顧立雄：相信美國仍能嚇阻中國犯台

中央社／ 台北23日綜合外電報導

國防部長顧立雄接受「紐約時報」等多家媒體訪問，他表示台灣對美國維持在亞洲的強大軍事存在、嚇阻中國犯台的能力抱持信心，同時台灣也認識到加強自身防禦力的急迫性。

紐時在22日刊出的報導中指出，川普總統針對台灣的一些言行，像是提高關稅、要求大幅增加軍費開支、指責台灣竊取美國在半導體製造領域的領先地位，已加深台灣島內對美國軍事協防的疑慮。

顧立雄在上任一年以來所接受最全面的採訪中表示，要讓中國理解犯台所付代價非常高昂，那麼它就會難以作出侵台決定。

顧立雄說：「川普政府當然強調美國優先，但是我們認為在安全議題上，川普政府同時也強調印太優先。」

顧立雄引用軍方的威脅等級指標說：「我們認為，此刻的威脅強度介於中與高之間，但目前的跡象仍不足以斷定（中國）有意攻擊台灣。」

紐時同時提到，總統賴清德表示，台灣增加的國防支出中有很大一部分將用於購買美國武器，此一承諾可能會讓川普感到滿意，因為川普希望台灣能縮小對美國的貿易順差。

由於訂單積壓，台灣花費數十億美元向美國採購的武器遲遲不能交付，部分甚至拖延數年時間。紐時最後在報導中寫道，顧立雄期盼美國能加快武器交運的速度。

顧立雄 美國 川普

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