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20共機8共艦持續擾台 東部南北兩端2艦載直升機活動

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機20架次、共艦7艘及公務船1艘在台海周邊活動，其中18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機20架次、共艦7艘及公務船1艘在台海周邊活動，其中18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域活動。圖／國防部提供

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機20架、共艦7艘、公務船1艘持出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（22）日清晨到今（23）日清晨6時為止，共計偵獲共機20架次、共艦7艘及公務船1艘在台海周邊活動，其中18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午9時20分到10時25分為止，發現中共轟炸機2架次在台海中線沿線活動。

同時，昨天上午6時到晚間8時15分也發現共軍戰鬥機、轟炸機、輔戰機和無人機計16架次進入我西南空域，並繞經台灣南端進入東南部外海活動。

另外，昨天下午2時40分在東北部外海發現疑似艦載直升機活動；10分鐘後的2時50分則在東部外海發現另一架疑似艦載直升機起飛。2架直升機均於傍晚5時30分降落。

直升機 國防部 台海

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