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促東南亞因應台海有事 華府智庫籲從撤僑計畫切入

中央社／ 華盛頓22日專電
圖為我陸軍在台東實施操演。圖／聯合報系資料照片
圖為我陸軍在台東實施操演。圖／聯合報系資料照片

美國智庫評估印太區域對「台海有事」可能的回應，並提供觀察與建議，包括如果台灣不力抗，且美國未大規模干預，他國不太可能來援；東南亞最關切撤離本國公民，美國可以此為施力點，鼓勵思考台海衝突的因應策略。

新美國安全中心（CNAS）昨天發布「對台灣突發事件的區域與全球應對」報告，探討美國和台灣以外的國家將如何因應台灣重大突發事件，並提供政策建議。

報告提到影響各國回應的關鍵結構性因素，包括突發事件發生時的全球貿易及科技格局、台灣和美國的能力與回應。此外，4組國家的回應也將發揮重要作用。

第1組是日本和菲律賓。日菲都將處於台海衝突的前線並有美軍駐紮，也最容易受到中國軍事報復。

第2組為韓國、澳洲和印度。作為美國緊密盟友和伙伴，這3國距離主要戰場較遠，但每個國家都必須考慮回應「台海有事」的方式，將如何影響自身的安全關切及未來與美國的關係。

第3組為東南亞其他國家，其中泰國和新加坡必須考慮與美國的防務關係，而柬埔寨、寮國及緬甸可能會收到北京的請求。其他東南亞國家將嚴守中立立場。

至於第4組，報告指出，歐洲國家如今更關注台灣，許多國家看到台灣處境與烏克蘭困境的相似之處。但與中國關係不均衡以及缺乏投射軍力的能力，將限制歐洲直接介入。

分析得出幾個重要結論，例如台灣如果未激烈抵抗，且美國不大規模干預，其他國家不太可能援助台灣。各國的選擇將反映國家利益及價值，但這些回應在很大程度上取決於其他國家的行動。

政策建議方面，報告認為，美國決策者應在與台灣的磋商中，持續強調台灣準備和回應的重要性。其他國家會觀察台灣面對中國武力時的行為，並相應調整回應。

台灣的行為可能會牽動美國的反應，而美國反應又將進一步塑造區域乃至全球的回應。

報告也建議，規劃人道撤離行動作為鼓勵東南亞國家思考台海突發事件的方式。

如果台海緊張情勢升高，保護與撤離本國公民將是東南亞各國最關切的議題。美國應在雙邊與多邊互動中，討論在交戰情況下進行人道撤離的可能性。透過這類對話，東南亞國家可以探索平時較為謹慎涉入的議題。

根據勞動部去年的統計，全台80多萬名移工中以印尼籍人數最大宗，共有29萬6756人，其次為越南籍有27萬8624人，再來是菲律賓15萬7916人、泰國7萬2678人。

報告指出，相關規劃可參考印尼等國公開的撤僑計畫。此外，也可將撤僑行動納入「太平洋夥伴關係」（Pacific Partnership）演習或2026年「環太平洋軍事演習」（RIMPAC）中相關部分的演訓。

新美國安全中心由前副國務卿康貝爾（KurtCampbell）及前國防部次長佛洛諾伊（MichèleFlournoy）於2007年成立。「對台灣突發事件的區域與全球應對」報告由印太安全研究員史托克斯（JacobStokes）等人執筆。

美國 東南亞 台海

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