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顧立雄：漢光41號演訓新納7作法 因應共軍由演轉戰

中央社／ 台北23日電

國軍年度重要演習「漢光41號」實兵演練將於7月登場。國防部長顧立雄接受中央社專訪指出，他要求國軍以務實態度面對戰備整備，並新增戰備部署效能、提升後備教召規模、建構仿真作戰時序等7項新作法，盼透過演練來因應中共可能快速「由演轉戰」可能性。

國軍漢光41號演習已於2月舉行高階幹部圖上兵推，並於4月進行電腦輔助指揮所演習（電腦兵棋推演），預定7月9至18日舉行實兵演練，今年實兵演練將長達10天9夜，較去年「漢光40號」預定的5天4夜實兵演練日程拉長一倍。

顧立雄受訪指出，他要求國軍官兵以「務實」態度面對戰備整備，無論是電腦輔助指揮所演習到接下來的實兵演練，都要以務實的態度面對，從中找到問題並發現問題之所在，以及有無能力解決問題。

顧立雄說，從漢光40號到漢光41號軍演的變革和策進方向，主要以無劇本操演、沒有先期預演、不編設假想敵、原兵歸原位，且重視連續性與機動性等，並以「實兵、實地、實時、實裝」進行演練。

對於新增7項演練作法，顧立雄表示，包括灰色地帶應處演練、檢視戰備部署效能、提升後備教召規模、建構仿真作戰時序、推動軍民整合協調、驗證新式裝備作戰效能、深化軍事交流等7項。

針對檢視戰備部署效能，顧立雄解釋，例如設置阻絕設備，不可能紙上作業憑空就能想像多少時間、兵力到位，需要透過實際的操演進行驗證所需的時間與兵力，而國軍開始執行立即備戰操演的原因，也在於透過演練來因應中共可能快速「由演轉戰」的可能性。

至於深化軍事交流，顧立雄表示，此議題有些敏感，但透過友盟國家的觀摩，來檢視國軍在演訓上面的優點與缺點，以及可以精進之處，並且提出結論報告供國軍精進。

國軍陸續接裝M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統（HIMARS）、各式無人機等新裝備，外界關注這些新裝備是否投入今年的漢光實兵演練。

顧立雄說，目前海馬士多管火箭系統與無人機會納入漢光實兵演練。陪同顧立雄接受專訪的戰規司長黃文啓中將補充，主要的新式裝備只要有「列裝」，像是海馬士多管火箭、各型無人機，都會納入漢光演習作初步推演，而M1A2T戰車雖已運抵台灣，但年底才會成軍、7月處在成軍前訓練階段，僅納入電腦兵推並未參與實兵演練。

黃文啓表示，在演習「計畫作為」部分，國軍會針對未來可能獲得的戰力進行分析，也希望能夠藉此催促美方加速相關武器的交運速度，讓國軍在2027年之前具備必要的不對稱戰力，確保台灣的安全。

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