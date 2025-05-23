接受紐時專訪 國防部長顧立雄：盼美加快交付對台軍售

紐約時報22日刊登我國防部長顧立雄21日接受包括該報在內的新聞媒體80分鐘專訪。他希望美國能加快交付對台軍售。

紐時報導稱，這是顧立雄自1年前就任以來接受的最廣泛訪談。他說，藉由美國在亞洲各地的武裝力量及同盟，並提醒北京，戰爭必須付出的可怕的經濟代價，就能抑制中國大陸；「若能迫使中國了解（發動戰爭）潛在的成本將極其、極其高昂，那對中國來說，要做出（開戰的）決定將極其困難」。

顧立雄並指稱，川普政府強調「美國優先」，但「我們（台灣）相信，在安全議題上，川普政府也著重「印太優先」。

當被問到如何評估中國侵台的威脅時，顧立雄聲稱，危險增加中，但尚未達到入侵恐迫在眉睫的程度。他引用台灣軍方的威脅等級指標說，「我們認為，此刻的威脅強度介於中等和高之間，但這些指標還不足以斷定（中國）有攻擊台灣的意圖」。