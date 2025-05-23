接受紐時專訪 國防部長顧立雄：盼美加快交付對台軍售

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
我國防部長顧立雄（中）。路透
我國防部長顧立雄（中）。路透

紐約時報22日刊登我國防部長顧立雄21日接受包括該報在內的新聞媒體80分鐘專訪。他希望美國能加快交付對台軍售。

紐時報導稱，這是顧立雄自1年前就任以來接受的最廣泛訪談。他說，藉由美國在亞洲各地的武裝力量及同盟，並提醒北京，戰爭必須付出的可怕的經濟代價，就能抑制中國大陸；「若能迫使中國了解（發動戰爭）潛在的成本將極其、極其高昂，那對中國來說，要做出（開戰的）決定將極其困難」。

顧立雄並指稱，川普政府強調「美國優先」，但「我們（台灣）相信，在安全議題上，川普政府也著重「印太優先」。

當被問到如何評估中國侵台的威脅時，顧立雄聲稱，危險增加中，但尚未達到入侵恐迫在眉睫的程度。他引用台灣軍方的威脅等級指標說，「我們認為，此刻的威脅強度介於中等和高之間，但這些指標還不足以斷定（中國）有攻擊台灣的意圖」。

顧立雄 美國 川普

延伸閱讀

台美貿易考量 顧立雄：對美軍備採購 增加一定程度商售

海鯤潛艦出海測試再延？顧立雄：沒有時間表

李文忠拉73退將挺自己 顧立雄：國防院處置公正客觀

海鯤艦4月海測跳票 顧立雄：目前無法確定日程

相關新聞

接受紐時專訪 國防部長顧立雄：盼美加快交付對台軍售

紐約時報22日刊登我國防部長顧立雄21日接受包括該報在內的新聞媒體80分鐘專訪。他希望美國能加快交付對台軍售。

廣角鏡／海龍蛙兵「硬漢周」

陸軍「兩棲偵察儲備訓練班161期」本月20日起，在金門料羅營區及周邊訓場為期三天兩夜「硬漢周」嚴苛訓練，學員背重達35公...

美對台軍售延宕 魯比歐允改革

針對美國軍售交付問題，聯邦參議員史考特及聯邦眾議員裴利廿一日提出「台灣+法案」，盼協助簡化美國對台軍售流程，讓台灣與北約...

端午節前 軍友社榮譽理事長向國軍先烈致敬

端午節將至，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天到新店空軍公墓，向英烈將士致敬，感念他們忠勇為國的付出。一行人特別向去...

賴總統：將爭取新式反潛裝備、提升現役S-70C反潛機

軍方計畫對美提出新一波軍購清單，不過傳出海軍MH-60R反潛直升機等多項武器裝備，遭美方以不符不對稱作戰的理由拒絕。賴總...

粽葉飄香情更濃 高雄祥和山莊舉辦端午節聯誼活動

在這個充滿濃濃端午節慶的時刻，高雄市一群陸戰隊退役的志工及民間友人，在前副參謀總長潘進隆的號召下，今天上午齊聚左營新祥和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。