端午節前 軍友社榮譽理事長向國軍先烈致敬

端午節將至，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天到新店空軍公墓，向英烈將士致敬，感念他們忠勇為國的付出。一行人特別向去年過世的國防部前部長李天羽，以及民國109年「0102」空難殉職的政戰局長于親文獻花行禮，表達懷念。

位於新店碧潭的空軍烈士公墓，安葬1000多位政府遷台以來因公殉職的空地勤官兵，另外也比照一般軍人公墓設有忠靈殿，供一般現退役官兵去世後安奉骨灰。李棟樑在空軍副司令王德揚中將、政戰主任董培倫中將、後備指揮部留守業務處陳德華上校等人陪同，先到忠靈殿向烈士牌位上香致祭。隨後，再轉往李天羽、于親文的龕位前，獻花、獻酒、獻饌，表達對他們的感念。于親文的夫人與女兒，也到場祭奠。