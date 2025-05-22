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端午節前 軍友社榮譽理事長向國軍先烈致敬

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍人之友社榮譽理事長李棟樑，到碧潭空軍公墓，向空軍烈士之靈上香致敬。圖／軍友社提供
軍人之友社榮譽理事長李棟樑，到碧潭空軍公墓，向空軍烈士之靈上香致敬。圖／軍友社提供

端午節將至，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天到新店空軍公墓，向英烈將士致敬，感念他們忠勇為國的付出。一行人特別向去年過世的國防部前部長李天羽，以及民國109年「0102」空難殉職的政戰局長于親文獻花行禮，表達懷念。

位於新店碧潭的空軍烈士公墓，安葬1000多位政府遷台以來因公殉職的空地勤官兵，另外也比照一般軍人公墓設有忠靈殿，供一般現退役官兵去世後安奉骨灰。李棟樑在空軍副司令王德揚中將、政戰主任董培倫中將、後備指揮部留守業務處陳德華上校等人陪同，先到忠靈殿向烈士牌位上香致祭。隨後，再轉往李天羽、于親文的龕位前，獻花、獻酒、獻饌，表達對他們的感念。于親文的夫人與女兒，也到場祭奠。

除了碧潭空軍公墓，上周四李棟樑與國防部副部長鍾樹明、陸軍司令呂坤修等一行，也到五指山國軍示範公墓，慰問管理組官兵，除致贈端節小禮，並安排外燴業者上山設宴，與官兵共進午餐。這是李棟樑自民國103年接任軍友社理事長以來，第35度慰勞五指山管理組官兵。

空軍副司令王德揚，向國防部前部長李天羽靈前獻饌。圖／軍友社提供
空軍副司令王德揚，向國防部前部長李天羽靈前獻饌。圖／軍友社提供
軍人之友社榮譽理事長李棟樑，到碧潭空軍公墓，向五年前空難殉職的政戰局副局長于親文靈前獻花。記者程嘉文／攝影
軍人之友社榮譽理事長李棟樑，到碧潭空軍公墓，向五年前空難殉職的政戰局副局長于親文靈前獻花。記者程嘉文／攝影

空軍 李棟樑 公墓

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