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賴總統：將爭取新式反潛裝備、提升現役S-70C反潛機

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統日前赴南部慰勉海軍反潛航空指揮部官兵，並宣示未來將提升現役的S-70C直升機性能以及籌獲新型反潛裝備，建構更完整的反潛作戰體系。圖／軍聞社
賴清德總統日前赴南部慰勉海軍反潛航空指揮部官兵，並宣示未來將提升現役的S-70C直升機性能以及籌獲新型反潛裝備，建構更完整的反潛作戰體系。圖／軍聞社

軍方計畫對美提出新一波軍購清單，不過傳出海軍MH-60R反潛直升機等多項武器裝備，遭美方以不符不對稱作戰的理由拒絕。賴總統今天在軍方莒光日教學節目中宣示，未來除了將提升海軍現役的S-70C反潛直升機，更要籌獲新型反潛裝備，建構更完整的反潛作戰體系。

軍方計畫對美提出新一波軍購清單，規模可能達3000億元到5000億元，不過多項外界關注的武器項目，包括空軍E-2D預警機、海軍MH-60R反潛直升機等，傳出遭美方以不符不對稱作戰為由拒絕，因此海空軍可能調整採購需求，海軍將爭取現役S-70C(M)-1/2反潛直升機的升級計畫。但也有相關人士推測應只是在非正式場合徵詢的意見，全案尚未經過雙方正式管道討論及文件程序，一切尚在未定之天。

賴總統上周五前往南部慰勉國軍部隊，並在海軍反潛航空指揮部錄製端午節談話，今天在軍方「莒光園地」電視教學節目播出片長11分鐘的「總統端節勗勉」單元。

賴總統在節目中指出，海軍航指部在反潛監控及海空聯合作戰上都扮演關鍵角色，也是打造不對稱作戰的重要戰力。他強調，今年3月1日已經將原本的反潛航空大隊提升為指揮部，未來也將提升現役的S-70C直升機性能以及籌獲新型反潛裝備，建構更完整的反潛作戰體系。

賴總統並表示，國軍弟兄姐妹們是守護我們珍視日常的第一線人員，是可以大聲、驕傲說出工作是「捍衛國家」的重要支柱。他並深信，全體國軍官士兵都不能接受極少數害群之馬破壞國軍形象，長敵人士氣、滅自己威風，大家都會為了維護國家安全，全力以赴。

他提醒，因為國軍在重要的崗位上，更會成為敵人想積極滲透、接觸的對象。軍旅生活中的許多日常，可能都是中共間諜想要探聽吸收的情資，大家千萬要謹慎，並特別重視保防、保密的重要性。

賴總統並說，今年5月8日是歐戰勝利滿80周年，他出席台灣首次紀念歐戰的活動，致詞時引用了美國故總統艾森豪將軍的一段話：「同盟國遠征部隊的士兵、水手和飛行員們：你們即將踏上偉大的征程，我們已經為此辛勤奮鬥了數個月，全世界的目光都注視著你們，而世界各地熱愛自由人們的希望和祈禱，都將與你們同行。」

他強調，這提醒著我們，自由民主的可貴需要靠實力、時時刻刻的警覺，才能夠牢牢守護。自由民主不是天上掉下來的恩賜，而是靠一代又一代勇敢的人，堅守與犧牲換來的成果。

賴清德總統日前赴南部慰勉海軍反潛航空指揮部官兵，並宣示未來將提升現役的S-70C直升機性能以及籌獲新型反潛裝備，建構更完整的反潛作戰體系。圖／軍聞社
賴清德總統日前赴南部慰勉海軍反潛航空指揮部官兵，並宣示未來將提升現役的S-70C直升機性能以及籌獲新型反潛裝備，建構更完整的反潛作戰體系。圖／軍聞社

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