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賴總統錄莒光園地提醒國軍：避免中共成滲透、接觸對象

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統日前赴高雄勗勉海軍反潛航空指揮部，錄製「莒光園地」端節勗勉影片節目今天播出。圖／總統府提供
賴清德總統日前赴高雄勗勉海軍反潛航空指揮部，錄製「莒光園地」端節勗勉影片節目今天播出。圖／總統府提供

賴清德總統日前赴高雄勗勉海軍反潛航空指揮部，錄製「莒光園地」端節勗勉影片節目今天播出。賴總統表示，中共對台澎金馬的野心是一貫的，近期更透過混合手段的灰色地帶侵擾；國軍在重要的崗位上，更會成為敵人想積極滲透、接觸的對象，期勉國軍要特別重視保防重要性。

賴總統肯定官士兵值行勤務時認真負責的態度，並關心大家的工作、家庭狀況及日常休閒娛樂，並提到這幾年來，從前總統英文任內開始推動興安專案，有計畫地更新全國老舊營舍，也持續調整官士兵待遇，國軍不僅裝備越來越精良，訓練也紮實合理，他鼓勵和歡迎年輕士兵留營，往軍職生涯發展。

對於官兵反應搬進新建營舍後，感受到設施、空間都有明顯改善。賴總統回應，看到國軍營舍及訓練品質都大大提升及進步，他非常高興，也為大家感到驕傲。

談及國軍在海上執勤時經常遭遇中共的灰色地帶侵擾，賴總統與官士兵分享「五大國安統戰威脅及十七項因應策略」的重要性。賴總統指出，面對中共對台灣的長期文攻武嚇，可分為五大國安及統戰威脅，包括對國家主權的威脅、對國軍的滲透及間諜活動的威脅、混淆國人對國家認同的威脅、藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅、藉融合發展吸引台商與臺青的威脅。針對這些威脅提出17項因應策略。

賴總統表示，中共對台澎金馬的野心是一貫的，近期更透過混合手段的灰色地帶侵擾，意圖影響我們的日常生活、主權地位。「我們必須正視現實，積極因應、提出對策，這才是負責任的做法」。

賴總統提醒，因為國軍在重要的崗位上，更會成為敵人想積極滲透、接觸的對象。軍旅生活中的許多日常，可能都是中共間諜想要探聽吸收的情資，大家千萬要謹慎，並特別重視保防、保密的重要性。

今年5月8日是歐戰勝利滿80周年，賴總統表示，他出席台灣首次紀念歐戰的活動，致詞時引用了美國前總統艾森豪將軍的一段話：「同盟國遠征部隊的士兵、水手和飛行員們：你們即將踏上偉大的征戰，我們已經為此辛勤奮鬥了數個月。全世界的目光都注視著你們，而世界各地熱愛自由人們的希望和祈禱，都將與你們同行。」

賴總統說，這提醒著我們，自由民主的可貴需要靠實力、時時刻刻的警覺，才能夠牢牢守護。賴總統說，自由民主不是天上掉下來的恩賜，而是靠一代又一代勇敢的人堅守與犧牲換來的成果。國軍弟兄姐妹所做的每一次訓練、每一次操演、每一滴汗水，都是守護和平最堅定的力量。把戰訓本務做好，落實「用實力達到真和平」的目標。

國軍 中共

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