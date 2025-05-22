賴總統端午節勗勉國軍 堅定與大家站在一起

端午節將屆，賴清德總統日前赴高雄勗勉海軍「反潛航空指揮部」，特別錄製「莒光園地」端節勗勉影片於22日播出。賴總統表示，自由民主的可貴需要靠實力、時時刻刻的警覺，才能夠牢牢守護。他會堅定地與大家站在一起，更會積極提升軍人的榮譽感。

賴總統抵達後，首先肯定官士兵值行勤務時認真負責的態度，並關心大家的工作、家庭狀況及日常休閒娛樂。他說，這幾年來，從蔡英文前總統任內開始推動興安專案，有計畫地更新全國老舊營舍，也持續調整官士兵待遇，國軍不僅裝備越來越精良，訓練也紮實、合理，他鼓勵和歡迎年輕士兵留營，往軍職生涯發展。

賴總統表示，很高興能在端午節前夕和海軍「反潛航空指揮部」的弟兄姐妹見面。稍早在棚廠，聽了說明官詳細說明單位任務及直升機各項性能，「反潛航空指揮部」在反潛、監控與海空聯合作戰上，都扮演著關鍵的角色，也是打造不對稱戰力的重要戰力。

賴總統說，在今年3月1日，已將原本「反潛航空大隊」提升為「指揮部」，未來也將提升現役的S-70C直升機性能及籌獲新型反潛裝備，建構更完整的反潛作戰體系。

對於官兵反映搬進新建營舍後，感受到設施、空間都有明顯改善，賴總統回應，看到國軍營舍及訓練品質都大大提升及進步，他非常高興，也為大家感到驕傲。

賴總統提到，他也很重視國軍的健康和家庭安穩，因為國軍弟兄姐妹是整體戰力的根本。身為三軍統帥，照顧國軍，責無旁貸。政府會持續改善國軍的訓練環境及福利制度，讓大家都能在安全、尊嚴、有價值的環境中安心服役。

聊到國軍在海上執勤時經常遭遇中共的灰色地帶侵擾，賴總統與官士兵分享「五大國安統戰威脅及十七項因應策略」的重要性。面對中共對台灣的長期文攻武嚇，可分為五大國安及統戰威脅，包括對國家主權的威脅、對國軍的滲透及間諜活動的威脅、混淆國人對國家認同的威脅、藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅、藉融合發展吸引台商與台青的威脅。針對這些威脅提出17項因應策略。

賴總統表示，中共對台澎金馬的野心是一貫的，近期更透過混合手段的灰色地帶侵擾，意圖影響台灣的日常生活、主權地位。「我們必須正視現實，積極因應、提出對策，這才是負責任的做法」。

他強調，國軍弟兄姐妹們是守護日常的第一線人員，是可以大聲、驕傲說出工作是「捍衛國家」的重要支柱。全體國軍官士兵都不能接受極少數害群之馬破壞國軍形象，長敵人士氣、滅自己威風，大家都會為了維護國家安全，全力以赴。

賴總統提醒，因為國軍在重要的崗位上，更會成為敵人想積極滲透、接觸的對象。軍旅生活中的許多日常，可能都是中共間諜想要探聽吸收的情資，大家千萬要謹慎，並特別重視保防、保密的重要性。

他相信全體國軍官士兵，無論從軍的動機是什麼，熱愛的都是自由民主、生養大家的都是腳下這塊土地。在這個共同的基礎上，他堅定地與大家站在一起，更會積極提升軍人的榮譽感。

賴總統提到，今年5月8日是歐戰勝利滿80週年，他出席台灣首次紀念歐戰的活動，致詞時引用了美國前總統艾森豪將軍的一段話：「同盟國遠征部隊的士兵、水手和飛行員們：你們即將踏上偉大的征戰，我們已經為此辛勤奮鬥了數個月。全世界的目光都注視著你們，而世界各地熱愛自由人們的希望和祈禱，都將與你們同行。」

賴總統說，「這提醒著我們，自由民主的可貴需要靠實力、時時刻刻的警覺，才能夠牢牢守護」。今天，他也用這段話勉勵國軍全體官士兵，大家是國家最堅強的靠山，所要肩負的不僅是軍職的責任，更代表全體人民對自由的信仰。

賴總統指出，自由民主不是天上掉下來的恩賜，而是靠一代又一代勇敢的人堅守與犧牲換來的成果。國軍弟兄姐妹所做的每一次訓練、每一次操演、每一滴汗水，都是守護和平最堅定的力量。把戰訓本務做好，落實「用實力達到真和平」的目標。

他表示，跟大家聊得很開心，看到官士兵的付出和對國家的認同，他也很放心。未來的挑戰仍然很多，相信有國軍在，國家就有力量，守住的不僅是領土，更是民主、自由與尊嚴，「我們一起努力」。