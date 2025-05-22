兩棲展開「硬漢周」 海龍蛙兵學員三天兩夜無間訓練

陸軍「兩棲偵察儲備訓練班161期」自20日起，於料羅營區及周邊訓場展開為期三天兩夜、俗稱「硬漢周」的嚴苛訓練，學員們挑戰高強度體能與心理極限，藉由連續多項戰術課程，驗證所學技能與作戰應變能力。

金防部表示，訓練首日清晨3時，學員們在料羅營區響起的鞭炮聲中快速集合，完成精實熱身後，立即背負重達35公斤裝備，於限時2小時內完成10公里負重行軍；過程中，教官不時插入臨時戰術狀況，考驗學員在疲憊中維持判斷力與行動力的能力。

完成負重行軍後，學員們轉往料羅碼頭實施岸際滲透訓練，學員搭乘海龍艇至離岸約500公尺處下水，改以武裝泅渡方式接近岸際，並在登陸後依序完成偵察、菱形搜索與乾濕轉換等連貫戰術動作，並向目標區推進，模擬敵後滲透與作戰情境。

昨日晚間，學員進入位於金門的廢棄花崗石醫院，測驗夜間特種搜索，教官藉由陰暗幽閉的環境設計戰場模擬場景，學員必須在伸手不見五指的黑暗中開設隱伏區、分組交互掩護、進入目標建物搜索並取得情資，不僅考驗膽識與默契，更挑戰其臨場冷靜判斷與應變能力。