赴美參展 國防產業發展協會：盼速建立無人機戰力

台美積極推動無人機合作，德州休士頓XPONENTIAL無人機展吸引多家台灣業者參展。台灣國防產業發展協會理事長胡開宏表示，無人機是不對稱戰力重要一環，希望儘速建立無人機戰力，與美方對接，推動技術整合。

全球聚焦機器人技術、無人系統與自主系統的最大規模活動，XPONENTIAL無人機展19日至22日在休士頓舉行，吸引多國廠商參展。台灣國防產業發展協會率領多家業者組團參展，其他參展台灣廠商還包括緯創。

身兼國防產業發展協會理事長的漢翔董事長胡開宏接受中央社記者訪問表示，這次到美國參展，希望儘速建立無人機戰力。未來戰爭中，無人機是不對稱戰力的重要一環，盼利用這次參展與美方對接，台灣有些技術缺口，透過這次機會來做技術整合。

參展廠商、艾知科技共同創辦人李芷婷受訪說，從俄烏戰爭開始，無人機產業蓬勃發展，美國是主力市場，藉由參展希望尋找合作機會。在完全要去中國化的無人機產業供應鏈之中，「台灣就是全世界最好的夥伴」。

她指出，台灣擁有軟、硬體整合優勢；在研發方面，台美緊密連結，由美國提供先進軟體技術，台灣則具備強勢的硬體技術，在台美合作上，這是台灣的核心優勢。

李芷婷表示，希望艾知科技的無人機系統未來能取代中國無人機大廠大疆創新科技有限公司（DJI）的產品。與DJI不同的是，艾知科技鎖定國防、邊境安全及警消等公共安全的無人機市場。

力促台美無人機合作的美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）昨天也特別到場參觀台灣廠商攤位，並在茶會上致詞。台灣外交部、經濟部官員也一同出席。

談及台美合作的機會，外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋表示，台灣的無人機關鍵零組件可供美國廠商選擇，台美也討論在認證、制定標準等方面合作的可能性。

經濟部產業發展署金屬機電產業組副組長盧文燦指出，政府目前推動無人機發展的3大策略方向，包括國防自主、產業發展及韌性供應鏈。海外市場拓展需要透過參展提高台灣廠商能見度，促成彼此合作，讓台灣廠商成為國外廠商的供應鏈。