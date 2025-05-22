國造無人機干擾槍不好用？國防部：待命班採「目獲」攔截

國防部日前坦承，國軍目前配發中科院承製310支無人機干擾槍，配備在包括本島在內的營區待命班，持用士兵目前只能以「目獲」方式攔截目標。但外島未來會配備有偵蒐、干擾配備的反無人機系統。

民進黨立委王定宇日前在立法院外交及國防委員會質詢表示，國防部至今委託中科院製造310支無人機干擾槍，聽說因為頻率還有查知能力、效能的問題，「其實不太有用」；他同時質疑，士兵持用干擾槍，「怎麼知道無人機來了？」而且部隊反無人機至今沒有專長編制，只簡單地規定由每個建制班的「第5兵」負責監管干擾槍。

列席的國防部作戰暨計畫次長室次長連志威回應表示，這些干擾槍是配置在營區的待命班，他坦承現役防空達看不到一、二類小型無人機，持用士兵只能用「目獲」來攔截。他表示，國軍無人機反制系統以中科院這一套UDS所配置的無人機干擾槍，未來會同步檢討外島的反制無人機系統，裡面就會有偵蒐、干擾的相關配備。

國防部長顧立雄則說：國防部已將動員的專長編碼符號列入無人機這部分。但若是一支單純的無人機干擾槍，每一個衛哨或待命班人員都要來操作。

但立委表示，現在營區裡面的待命班並沒有專長編制負責反無人機，只是找一個士兵來監管，怎麼做會比較好，他認為可以思考一下，因為將來相關威脅會越來越多。

陸軍無人機反制系統今年初甫決標，金額達到9億8800萬元，由創未來科技公司得標，預畫在今年底以前完成各套系統的建置，部署地點規劃在金馬外島及桃園龍潭。