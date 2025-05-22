台美貿易考量 顧立雄：對美軍備採購 增加一定程度商售

基於降低台美貿易赤字，在對美軍備採購上，國防部長顧立雄日前表示，國防部確實在軍售管道以外，對商售的部分作一定程度的增加及考量。

顧立雄日前在立法院外交及國防委員會面對進黨立委王定宇質詢時，透露此事。

王定宇質詢表示，台美之間有有貿易赤字的問題，我國對美國的軍購大概有3種類別，FMS或FMS only，就是只能採取軍售的管道，透過美軍代購，我們就是buyer，但有時詢價、報價會產生譬如過去也發生過的愛國者飛彈等問題；另外則是DCS、商售，這也是軍購，但是走DCS；另外一種則稱「commercial transaction」軍民通用，就是類似商售的方式。在一般的運作上，軍民通的部分可以列入貿易額度，把赤字扣掉；商售有些狀況也可以抵扣。

立委建議，基於降低臺美貿易赤字、有利於技術移轉、扶持本土軍工產業等3個條件，在價格不變、性能一樣的前提下，對美軍購如果能夠走商售或者走軍民通的話，事會有好處。

顧立雄說，國防部確實在軍售以外，商售的部分也是有一定程度的增加及考量。