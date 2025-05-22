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美對外軍售交貨慢 魯比歐承諾改革：常聽到抱怨

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務卿魯比歐。記者陳熙文／攝影
美國國務卿魯比歐。記者陳熙文／攝影

美國國務卿魯比歐21日表示，美國收到很多來自盟友的抱怨，希望能夠加速軍售交貨的速度，魯比歐認為，必須改革整個流程，同時也認為應該要提升美國軍事工業的能力。

魯比歐21日出席聯邦眾議院外交委員會和撥款委員會的聽證會。

聯邦眾議員辛基（Ryan Zinke）在上午的外交委員會聽證會中對美國的對外軍售能否及時提供給盟友表達關心，魯比歐表示，這是非常攏長且辛苦的工作，未來必須要改善流程，讓速度變得更快。

魯比歐坦言說，美方收到非常多的抱怨，每次有雙邊互動，國務院都會聽到關於軍售或融資卡關的問題，有的甚至卡關5年還沒有交付，或者還沒有獲得核准；魯比歐認為，美國必須改革體系。

此外，魯比歐也認為，美國也面臨軍事工業無法快速製造彈藥的問題，不但無法滿足美國國防自身的需求，也無法滿足美國對夥伴的承諾。

聯邦參議員史考特（Rick Scott）及眾議員裴利（Scott Perry）21日則提出「台灣+法案」（Taiwan PLUS Act），希望協助簡化美國對台軍售流程，讓台灣與北大西洋公約組織（NATO）、日本、澳洲、韓國、以色列、紐西蘭等「北約+」（NATO Plus）成員一樣享有同等的軍售待遇。

史考特指出，台灣是面對中國共產黨的最前線，美國政策是時候要反映出威脅的急迫性；史考特表示，這項法案將加速美國對台的軍售過程、強化嚇阻，也穩固美國對保護美國在印太地區利益的承諾。

法案指出，根據美國國防安全合作署（DSCA）資料，台灣為2020財年外國軍事銷售制（FMS）最大客戶。1950至2020財年間，台灣是美國第3大軍售客戶，與日本並列；自2010年以來，國務院已通報國會超過410億美元的對台軍售；法案也提到，台灣已被美國視為「主要非北約盟友」（major non-NATO ally）。

軍售 美國 對台

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