23共機9共艦出海擾台 國軍嚴密監控應處

賴總統發表520就職周年演說後，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機23架、共艦8艘、公務船1艘持出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（21）日清晨到今（22）日清晨6時為止，共計偵獲共機23架次、共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動，其中16架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午6時30分到傍晚7時40分為止，發現中共戰鬥機及無人機14架次在台海中線沿線活動，並且跨越中線進入我北部及西南空域。

同時，昨天上午8時15分到晚間9時45分，也發現共軍戰鬥機、輔戰機計6架次進入我西南空域，並繞經台灣南端進入東部外海活動。

另外，昨天上午10時20分到30分，發現共軍戰鬥機1架進入我北部防空識別區；上午10時到傍晚6時20分，在東部外海發現疑似艦載直升機2架起飛活動。