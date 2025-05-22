快訊

身體濕氣重？8件日常小事要做到！不只頭髮要吹乾，大家最愛的「1物」要少吃

聘任爭議／新聘教師面試行政力 大學教評會角色被稀釋

高雄檢調再查「雙罷劫」5志工、小編被約談

聽新聞
0:00 / 0:00

23共機9共艦出海擾台 國軍嚴密監控應處

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨為止，共計偵獲共機23架次、共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動，其中16架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域活動。
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨為止，共計偵獲共機23架次、共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動，其中16架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域活動。

賴總統發表520就職周年演說後，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機23架、共艦8艘、公務船1艘持出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（21）日清晨到今（22）日清晨6時為止，共計偵獲共機23架次、共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動，其中16架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午6時30分到傍晚7時40分為止，發現中共戰鬥機及無人機14架次在台海中線沿線活動，並且跨越中線進入我北部及西南空域。

同時，昨天上午8時15分到晚間9時45分，也發現共軍戰鬥機、輔戰機計6架次進入我西南空域，並繞經台灣南端進入東部外海活動。

另外，昨天上午10時20分到30分，發現共軍戰鬥機1架進入我北部防空識別區；上午10時到傍晚6時20分，在東部外海發現疑似艦載直升機2架起飛活動。

國防部 台海 共軍

延伸閱讀

「紅彩頭6號」遭日本公務船登檢扣捕 擔保後已平安獲釋

520前夕 6共機11共艦出海擾台

14共機9共艦持續台海周邊活動 國軍嚴密監控

9共機10共艦出海擾台 軍方嚴密監控

相關新聞

23共機9共艦出海擾台 國軍嚴密監控應處

賴總統發表520就職周年演說後，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機23架、共艦8艘、公務船1艘持出海...

美對外軍售交貨慢 魯比歐承諾改革：常聽到抱怨

美國國務卿魯比歐21日表示，美國收到很多來自盟友的抱怨，希望能夠加速軍售交貨的速度，魯比歐認為，必須改革整個流程，同時也...

印巴空戰陸製霹靂15飛彈建功 打出大陸軍工智慧特色

5月7日印巴空戰，意外打出中國大陸軍工產業的智慧製造特色。巴基斯坦以陸製殲-10CE戰機和陸製PL-15E（霹靂15）空空飛彈打下印度包括飆風（陸譯陣風）戰機在內的多架戰機。 知己知彼，資深記者陳言喬由陸製PL-15E（霹靂15）空空飛彈切入，整理了現代戰爭進入「體系對抗」時代的特色。

魯比歐：嚇阻大陸侵台 從強化台灣自衛能力開始

美國國務卿魯比歐廿日表示，須讓中國大陸侵台的代價高於價值，才能產生嚇阻；他認為建構嚇阻，須先從強化台灣的自衛能力開始，台灣愈難被攻下，愈能爭取更多時間。

中共汕頭外海實彈射擊 國防部稱「均有掌握」：綿密監控動態

中國海事局昨天發布航行警告，指出20日和22日汕頭外海將進行實彈射擊。國防部今天指出，相關共軍例行性操演及計畫性訓練 國...

谷立言：無人機對台海和平至關重要 合作聚焦3領域

美國在台協會（AIT）處長谷立言接受中央社專訪表示，目前美台在無人機方面的合作聚焦AI應用、供應鏈整合及投資等3大領域。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。