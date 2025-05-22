聽新聞
0:00 / 0:00

魯比歐：嚇阻大陸侵台 從強化台灣自衛能力開始

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國國務卿魯比歐廿日出席參議院聽證會，表示必須強化台灣自衛能力才能嚇阻共軍侵台。 （美聯社）
美國國務卿魯比歐廿日出席參議院聽證會，表示必須強化台灣自衛能力才能嚇阻共軍侵台。 （美聯社）

美國國務卿魯比歐廿日表示，須讓中國大陸侵台的代價高於價值，才能產生嚇阻；他認為建構嚇阻，須先從強化台灣的自衛能力開始，台灣愈難被攻下，愈能爭取更多時間。

魯比歐廿日接連出席聯邦參議院外交委員會和撥款委員會的聽證會。有參議員詢問，美方將如何因應台灣遭到能源封鎖，魯比歐說，這會非常糟糕，美國有做出協議和保證，確保該地區能夠維持現況。魯比歐表示，美國希望這樣情況永遠不會發生。

魯比歐也捍衛川普政府大砍對外援助表示，中國只會掠奪性貸款，提供債務陷阱；他並稱中國不會在人道援助上取代美國。

有參議員詢問，因應大陸可能在二○二七年武力犯台。魯比歐說，必須讓中國對台灣行動的利益小於代價；如果這場行動的成本高於價值，才能達到嚇阻，而嚇阻必須從台灣的自我防衛能力開始，印太也需要建立嚇阻力。

盧比歐表示，必須解決眼前的衝突，否則美國就必須投入資源與時間來對付，減少投入印太地區的資源。

盧比歐指出，美國如果能結束俄烏戰爭，在中東建立穩定和平，就能把更多精力集中在長期挑戰上，尤其是聚焦印太區域的挑戰。

面對外界質疑川普政府大砍對外援助，魯比歐說，就算美國的對外援助目前面臨改革，但美國仍是全球人道援助的第一名，援助金額比次之的十個國家相加的金額還要多，更遠比中國多。

魯比歐表示，中國不做人道援助，認為中國做的是掠奪性貸款，這也是「一帶一路」政策的本質。

魯比歐 美國 盧比歐 川普 對台 印太 一帶一路

延伸閱讀

人道援助無法取代美國！魯比歐：中國只會給債務陷阱

嚇阻大陸犯台 魯比歐：從強化台灣自我防衛能力開始

魯比歐：台自衛能力成嚇阻關鍵 愈難攻愈能爭取時間

時年6歲班禪喇嘛失蹤滿30年 盧比歐發表聲明籲中國大陸釋放

相關新聞

魯比歐：嚇阻大陸侵台 從強化台灣自衛能力開始

美國國務卿魯比歐廿日表示，須讓中國大陸侵台的代價高於價值，才能產生嚇阻；他認為建構嚇阻，須先從強化台灣的自衛能力開始，台灣愈難被攻下，愈能爭取更多時間。

中共汕頭外海實彈射擊 國防部稱「均有掌握」：綿密監控動態

中國海事局昨天發布航行警告，指出20日和22日汕頭外海將進行實彈射擊。國防部今天指出，相關共軍例行性操演及計畫性訓練 國...

谷立言：無人機對台海和平至關重要 合作聚焦3領域

美國在台協會（AIT）處長谷立言接受中央社專訪表示，目前美台在無人機方面的合作聚焦AI應用、供應鏈整合及投資等3大領域。...

總統府預算解凍卡關！何志偉喊「阿兵哥要沒飯吃了」 網大酸：說瞎話

立法院審查總統府預算解凍案，副秘書長何志偉說總統府再2個星期就付不出水電費、連憲兵211營的阿兵哥都要沒飯吃了。消息一出...

去年迄今共33件陸偷渡客自首 立委酸：可包遊覽車了

520前夕接連發生大陸偷渡客案件，國安局長蔡明彥今天坦承，去年到今年發生33起偷渡客自首案件，遭立委批評「已經多到可以包...

國軍被廠商騙了 戰鬥背心使用中國製配件連材質都不實

國防部軍備局205廠2017年3次招標採購戰鬥背心吸震片，總數多達7萬多組，由台灣廠商得標，卻遭廠商矇騙，全是由中國大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。