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總統府預算解凍卡關！何志偉喊「阿兵哥要沒飯吃了」 網大酸：說瞎話

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
總統府副秘書長何志偉喊出總統府預算被凍，憲兵阿兵哥再兩星期就要沒飯吃了。消息一出引發網友熱議。記者侯永全／攝影
總統府副秘書長何志偉喊出總統府預算被凍，憲兵阿兵哥再兩星期就要沒飯吃了。消息一出引發網友熱議。記者侯永全／攝影

立法院審查總統府預算解凍案，副秘書長何志偉說總統府再2個星期就付不出水電費、連憲兵211營的阿兵哥都要沒飯吃了。消息一出引發網友熱議，質疑高官不懂軍中的運作方式。軍事專家解釋，憲兵官兵的薪餉、主副食費都由軍方編列，並不受業務費被凍刪影響。

立法院審查總統府預算解凍案，不過總統府、國安會秘書長都缺席委員會，引發立委不滿，何志偉趕忙拜會國民黨團總召傅崐萁，呼籲可以趕快開會、解凍預算，何志偉還大聲喊窮，強調總統府再2個星期就付不出水電費、無法正常接待訪賓，連憲兵211營的阿兵哥都要沒飯吃了。

消息一出引發網友關注熱議，不過也有網友質疑：「憲兵211營的伙食費是總統府出的？」呼籲北檢要不要查一下國防部和總統府的帳？台灣哪時改成部隊在哪駐紮，伙食費就由當地行政機關出的？

貼文也引發網友留言討論，有網友質疑「應該沒當過兵，不知道軍中的運作方式」、「他應該想表達沒水電無法做飯，高官不食人間煙火可能沒教過便當外賣」、「可以請憲兵先把睜眼說瞎話的副秘書長抓起來嗎？」

據指出，憲兵211營在總統府營區的水電費用應由總統府編列，官兵的薪餉、主副食費都由國防部於年度預算的人員維持費中編列，總統府或外許另編列點心費或加菜金，但並不影響官兵的伙食費。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲解釋，國防部今年度業務費雖遭大筆凍刪，不過並不影響薪餉、伙食所屬的人員維持費；影響範圍為業務費中另編預算採購的加熱式餐盒或外島部隊主副食委商運送所需的交通運輸費。

總統府 憲兵 國防部 傅崐萁 何志偉

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