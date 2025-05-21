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去年迄今共33件陸偷渡客自首 立委酸：可包遊覽車了

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安局長蔡明彥今天承認，去年到今年發生33起偷渡客自首案件，任何偷渡客上岸發生都代表海防仍有破口，對於個案的動機、手法還要進一步了解。記者曾原信／攝影
國安局長蔡明彥今天承認，去年到今年發生33起偷渡客自首案件，任何偷渡客上岸發生都代表海防仍有破口，對於個案的動機、手法還要進一步了解。記者曾原信／攝影

520前夕接連發生大陸偷渡客案件，國安局蔡明彥今天坦承，去年到今年發生33起偷渡客自首案件，遭立委批評「已經多到可以包一台遊覽車了」。蔡明彥強調，任何偷渡客上岸發生都代表海防仍有破口，對於個案的動機、手法都要進一步了解，不排除任何可能性。

520前夕又發生大陸偷渡客案件，還有人宣稱駕橡皮艇渡海在台灣本島海灘登陸插上五星旗，蔡明彥指出，520前夕中共灰色地帶活動的確有增加，尤其目前是大陸休漁季卻有2、30艘三無鐵殼船出現在海峽以西，不能排除背後的政治動機。

蔡明彥在回答民進黨立委陳俊宇的質詢時進一步指出，偷渡客的動機不排除任何可能性，有可能試圖刻意駕小艇登陸容易登陸的「紅色海灘」，並且測試我方海防應變能力及上岸後的應處機制。對他的具體行為則要分析小艇油量、航程能不能直接到台灣？有沒有可能中途有其他船隻接駁？

蔡明彥說，還要蒐集小艇上有無其他生物跡證，同時比對手機等數位軌跡以及小艇有無外掛懸吊痕跡等。

蔡明彥說，對於個案要進一步了解動機和手法，對通案則應反覘海防究竟有無漏洞，包括岸際巡察人員布署是否要加強、岸海監偵設備是否要持續建構？如持續增購的紅外線熱顯像儀，昨天就在二膽島即時發現陸客偷渡的影像。

不過立委馬文君質疑，這些早在民國105年以前就已經規劃、112到114年都有購置，可是偷渡案件還是一再發生，過去買的完全沒有用。她並舉例，海巡署買了20架無人機，但只能在陣風5-6級以下、海象穩定時才能使用，但台海東北季風平均風力達7級以上，這些無人機根本飛不起來，所以不是沒有裝備，而是買了卻沒達到目標。

國民黨立委徐巧芯指出，去年9月有案例是陸籍男子偷渡到旗津，過了2個月才主動向移民署自首，這根本是對海巡、邊界的羞辱，是否是很大國安漏洞？蔡明彥坦言，類似案件去年有20件、今年至今已13件，任何案例都代表有破口，國安團隊要針對個案通報各團隊。

徐巧芯質疑，這樣的案件數「已經多到可以包一台遊覽車了」，現在才5月已13案，若不即時修正，到今年底恐怕將超過去年，國安局應該協調其他單位改進，並且提出具體作法。

蔡明彥 國安局 偷渡

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