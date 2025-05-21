國軍被廠商騙了 戰鬥背心使用中國製配件連材質都不實

國防部軍備局205廠2017年3次招標採購戰鬥背心吸震片，總數多達7萬多組，由台灣廠商得標，卻遭廠商矇騙，全是由中國大陸進口洗產地，還騙軍備局是由英國公司出產，不僅產地有問題，就連材質都不實，橋頭地方法院審理後認為台廠需賠償給軍備局4700餘萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，國防部軍備局生產製造中心第205廠2017年分別開標3標案，採購戰鬥背心吸震片，主要作為抗彈板、肩帶及腰靠緩衝材料，共採購76700組，由典客、津銀公司圍標進而得標，實際上卻全是楊姓男子在背後操作，而津銀公司後續交付的產品也是由楊男開設的攻衛公司提供。

軍備局要求得標廠商，交付的吸震片不得使用原產地為中國大陸的產品，但楊男卻開設英屬西印度群島籍的假公司「伊頓」，用假英國公司開出廠證明書，還以品牌「DX-pro」矇騙軍方，假裝這些吸震片是由英國公司出產的品牌。

楊男實際卻利用微信與深圳的運動護具廠商聯繫，委託一家位於深圳的護具廠商製造國軍戰鬥背心的吸震片，但國軍要求的材質為PE複合聚乙烯發泡材料，中國製吸震片卻是使用PU聚氨酯。

東窗事發後，楊男擔心遭發現材質根本與軍方要求的不一樣，還以為至少能驗出千分之一的PE成分，卻反而被深圳的廠商打臉「因為做的時候你沒通知我放點PE料進去，所以沒有」。

法官查出，楊男為典客公司、攻衛公司及伊頓公司的實際負責人，卻與多家廠商圍標，陸續得標軍備局標案，但假英國公司「伊頓」實際只是紙上公司，並無實際生產吸震片，吸震片實際是由中國大陸進口後，再簡單加工，就交付給軍方。

軍方向被告楊男等人求償5338餘萬元，認定被告楊男等人出具不實出廠證明，且交付的產品與採購要求不同，導致軍方蒙受損失，不過法官僅部分同意軍方求償要求，判處被告楊男等人應賠償4779萬餘元，全案仍可上訴。