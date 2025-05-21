快訊

黃仁勳指美國出口管制策略錯誤讓輝達坐失市場 激勵中國自主發展決心

做一個不讓鄰國攻陷的島嶼：新加坡如何捍衛小國地位？

日Sukiya牛丼店又見惡搞！少女「對嘴狂飲」公用茶壺 最新下場曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

國軍被廠商騙了 戰鬥背心使用中國製配件連材質都不實

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影
橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影

國防部軍備局205廠2017年3次招標採購戰鬥背心吸震片，總數多達7萬多組，由台灣廠商得標，卻遭廠商矇騙，全是由中國大陸進口洗產地，還騙軍備局是由英國公司出產，不僅產地有問題，就連材質都不實，橋頭地方法院審理後認為台廠需賠償給軍備局4700餘萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，國防部軍備局生產製造中心第205廠2017年分別開標3標案，採購戰鬥背心吸震片，主要作為抗彈板、肩帶及腰靠緩衝材料，共採購76700組，由典客、津銀公司圍標進而得標，實際上卻全是楊姓男子在背後操作，而津銀公司後續交付的產品也是由楊男開設的攻衛公司提供。

軍備局要求得標廠商，交付的吸震片不得使用原產地為中國大陸的產品，但楊男卻開設英屬西印度群島籍的假公司「伊頓」，用假英國公司開出廠證明書，還以品牌「DX-pro」矇騙軍方，假裝這些吸震片是由英國公司出產的品牌。

楊男實際卻利用微信與深圳的運動護具廠商聯繫，委託一家位於深圳的護具廠商製造國軍戰鬥背心的吸震片，但國軍要求的材質為PE複合聚乙烯發泡材料，中國製吸震片卻是使用PU聚氨酯。

東窗事發後，楊男擔心遭發現材質根本與軍方要求的不一樣，還以為至少能驗出千分之一的PE成分，卻反而被深圳的廠商打臉「因為做的時候你沒通知我放點PE料進去，所以沒有」。

法官查出，楊男為典客公司、攻衛公司及伊頓公司的實際負責人，卻與多家廠商圍標，陸續得標軍備局標案，但假英國公司「伊頓」實際只是紙上公司，並無實際生產吸震片，吸震片實際是由中國大陸進口後，再簡單加工，就交付給軍方。

軍方向被告楊男等人求償5338餘萬元，認定被告楊男等人出具不實出廠證明，且交付的產品與採購要求不同，導致軍方蒙受損失，不過法官僅部分同意軍方求償要求，判處被告楊男等人應賠償4779萬餘元，全案仍可上訴。

國防部 國軍

延伸閱讀

《一戰再戰》李奧納多x西恩潘正面交鋒 奧斯卡級火線對決

街頭成展廳！藝術家帶粉紅雕塑「重返地球」 快閃英國倫敦街頭

脫歐後「歷史性」破冰 英歐強化國防、貿易、漁業…結盟

英國51歲登山嚮導19度登頂珠峰 創非雪巴人紀錄

相關新聞

職軍奉命受訓卻要被扣慰勞假 立法院要求國防部檢討

職業軍人奉命離開駐地接受各項專業班隊訓練，返回原部隊後，依規定卻要因此按比例被扣除年度慰勞假。立法院外交及國防委員會月前...

去年迄今共33件陸偷渡客自首 立委酸：可包遊覽車了

520前夕接連發生大陸偷渡客案件，國安局長蔡明彥今天坦承，去年到今年發生33起偷渡客自首案件，遭立委批評「已經多到可以包...

國軍被廠商騙了 戰鬥背心使用中國製配件連材質都不實

國防部軍備局205廠2017年3次招標採購戰鬥背心吸震片，總數多達7萬多組，由台灣廠商得標，卻遭廠商矇騙，全是由中國大陸...

北部屢傳偷渡客上岸 東部海巡威力掃蕩清查海岸

台灣北部海岸近期屢發生大陸偷渡客上岸，海巡東部分署第9巡防區昨日出動人員與機動雷達車等裝備，沿海岸實施搜索，實施「端節威...

部隊鍋 EP219｜強龍別壓地頭蛇！國外拍軍機潛規則 有哪些眉角能避免踩紅線

5月初在韓國烏山基地舉行航空展，兩位台灣人因進入基地非法拍攝軍機遭到韓國警方逮捕。在國外拍戰機有什麼潛規則？基地開放拍個飛機為什麼會被抓？本集邀請到前航太小組專案經理Cruise來聊聊，縱使是同一國家，到不同基地拍飛機原來也會遇到不同的紅線區。

新訂總統府軍人權益申訴事件處理辦法 服裝撥補都納入

總統府日前預告新訂定「總統府軍人權益申訴事件處理辦法」，在總統府任職的軍官，遇有權益受損，例如業務調整、職缺甄選、參加各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。