快訊

為何增設台灣總部 黃仁勳妙答：「我們需要更多的椅子！」

NBA／雷霆下半場打爆灰狼！西區冠軍賽G1大勝26分

鐵公路都中斷 徐榛蔚不忍了！喊話賴總統搭火車開蘇花到花蓮看看

聽新聞
0:00 / 0:00

職軍奉命受訓卻要被扣慰勞假 立法院要求國防部檢討

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
職業軍人奉命離開駐地接受各項專業班隊訓練，返回原部隊後，依規定卻要因此按比例被扣除年度慰勞假。圖／取自臉書帳號「Critz Hall，Fort Sill，ＯＫ」
職業軍人奉命離開駐地接受各項專業班隊訓練，返回原部隊後，依規定卻要因此按比例被扣除年度慰勞假。圖／取自臉書帳號「Critz Hall，Fort Sill，ＯＫ」

職業軍人奉命離開駐地接受各項專業班隊訓練，返回原部隊後，依規定卻要因此按比例被扣除年度慰勞假。立法院外交及國防委員會月前通過臨時提案，認為現有規定侵害官兵休假權益，要求國防部檢討。

提案指出，國軍肩負保衛國家使命，需投入長時間專注戰訓本務，還全天候待命救災勤務，可謂付出高密集、高工時的「高強度勞動行業」，為嘉勉其辛勞付出，福利本應從優厚給之；但「國軍軍官士官請假規則」第3條第1項第6款卻規範「受訓期間於次年度慰勞假核給時，應按比例扣除」顯與常理相違背，侵害官兵休假權益。

提案指出，相比勞工身份，主管指派外訓上課者，公司給與公假，是比照「勞工請假規則」第8條「勞工依法令規定應給予公假者，工資照給」以公假處理，另「公務人員訓練進修法施行細則」第11條第1項明定「國內外全時進修者，應於進修期間給予公假」，足以顯示「受訓視同上班核給公假」為無爭議的普世價值，軍人為廣義公務員理應同等比照。

提案要求，軍人身處高強度勞動行業未能確實放假減壓健全身心，國防部當以去2024年上半年發生的「自傷海嘯」時刻提醒，應評估研擬修訂請假規則中第3條第6款及第7款，並於1個月內提出報告。

軍人 國防部 國軍

延伸閱讀

諷民進黨拖延議事 羅智強：乾脆廢掉立法院變立法局

立法院表決重啟核三公投 張啓楷舌戰邱議瑩場內吵到場外

人海戰術、拖時間…綠委不敵藍白聯手 重啟核三公投闖關成功

立院延長開會至7月31日！綠轟拖時間躲調查 藍白反譏薪水小偷

相關新聞

職軍奉命受訓卻要被扣慰勞假 立法院要求國防部檢討

職業軍人奉命離開駐地接受各項專業班隊訓練，返回原部隊後，依規定卻要因此按比例被扣除年度慰勞假。立法院外交及國防委員會月前...

北部屢傳偷渡客上岸 東部海巡威力掃蕩清查海岸

台灣北部海岸近期屢發生大陸偷渡客上岸，海巡東部分署第9巡防區昨日出動人員與機動雷達車等裝備，沿海岸實施搜索，實施「端節威...

部隊鍋 EP219｜強龍別壓地頭蛇！國外拍軍機潛規則 有哪些眉角能避免踩紅線

5月初在韓國烏山基地舉行航空展，兩位台灣人因進入基地非法拍攝軍機遭到韓國警方逮捕。在國外拍戰機有什麼潛規則？基地開放拍個飛機為什麼會被抓？本集邀請到前航太小組專案經理Cruise來聊聊，縱使是同一國家，到不同基地拍飛機原來也會遇到不同的紅線區。

新訂總統府軍人權益申訴事件處理辦法 服裝撥補都納入

總統府日前預告新訂定「總統府軍人權益申訴事件處理辦法」，在總統府任職的軍官，遇有權益受損，例如業務調整、職缺甄選、參加各...

陸網紅偷渡插五星旗怨裝備不足 管碧玲：特別預算給嗎？

520發生大陸人士偷渡事件，我國防衛海疆能力再引發質疑。海委會主委管碧玲表示，海巡過去部署量能方向不同，從去年「淡水河事...

520前設專案小組監控 蔡明彥：共海警船、三無船確實異常

520前後，接連發生多起中國大陸偷渡客案件，國安局長蔡明彥今天表示，國安局在520前夕針對中共的軍事動態、灰色地帶襲擾等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。