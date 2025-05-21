職軍奉命受訓卻要被扣慰勞假 立法院要求國防部檢討

職業軍人奉命離開駐地接受各項專業班隊訓練，返回原部隊後，依規定卻要因此按比例被扣除年度慰勞假。立法院外交及國防委員會月前通過臨時提案，認為現有規定侵害官兵休假權益，要求國防部檢討。

提案指出，國軍肩負保衛國家使命，需投入長時間專注戰訓本務，還全天候待命救災勤務，可謂付出高密集、高工時的「高強度勞動行業」，為嘉勉其辛勞付出，福利本應從優厚給之；但「國軍軍官士官請假規則」第3條第1項第6款卻規範「受訓期間於次年度慰勞假核給時，應按比例扣除」顯與常理相違背，侵害官兵休假權益。

提案指出，相比勞工身份，主管指派外訓上課者，公司給與公假，是比照「勞工請假規則」第8條「勞工依法令規定應給予公假者，工資照給」以公假處理，另「公務人員訓練進修法施行細則」第11條第1項明定「國內外全時進修者，應於進修期間給予公假」，足以顯示「受訓視同上班核給公假」為無爭議的普世價值，軍人為廣義公務員理應同等比照。

提案要求，軍人身處高強度勞動行業未能確實放假減壓健全身心，國防部當以去2024年上半年發生的「自傷海嘯」時刻提醒，應評估研擬修訂請假規則中第3條第6款及第7款，並於1個月內提出報告。