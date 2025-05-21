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新訂總統府軍人權益申訴事件處理辦法 服裝撥補都納入

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
總統府日前預告新訂定「總統府軍人權益申訴事件處理辦法」。圖/總統府／提供
總統府日前預告新訂定「總統府軍人權益申訴事件處理辦法」。圖/總統府／提供

總統府日前預告新訂定「總統府軍人權益申訴事件處理辦法」，在總統府任職的軍官，遇有權益受損，例如業務調整、職缺甄選、參加各種測驗或考試、服裝撥補、申請休假或公差勤務的派遣等，認為違法或不當，致影響其權益者，可向業管的總統府人事處及侍衛室等單位提出申訴。

依中華民國總統府組織法規定，總統府軍職人員置侍衛長1人，中將；副侍衛長1人，警衛主任3人，少將；組長4人，主任醫官1人，副組長4人，侍從武官4人，參謀官7人至10人，均上校；侍衛官34人，其中上校16人，中校18人；參謀15人至25人，其中中校15人，少校10人；侍衛22人至27人，其中少校10人至15人，上尉12人；醫官2人，其中中校1人，少校1人；藥劑官2人，其中中校1人，少校1人；護理參謀官1人，少校；護理官2人，上尉。

國家安全會議有也軍職人員，但預告的新法適用對象並未註明含括國安會軍職人員。總統府侍衛室過去有女軍官申訴自己遭性騷擾的案例。

新法草案說明指出，而軍人權益事件處理法業於2024年8月7日公布。此法第59條第3項規定，申訴事件的管轄機關、權責劃分、處理程序及其他相關事項的辦法，由國防部及其他軍文併用機關定之。為明確總統府軍人權益申訴事件處理程序等事項，因此訂定「總統府軍人權益申訴事件處理辦法」。

草案說明指出，總統府軍人相關業務，分別由府人事處及侍衛室等單位依職掌權責範圍辦理，例如晉任或遷調的行政處分由人事處發布；業務調整、職缺甄選、參加各種測驗或考試、服裝撥補、申請休假或公差勤務的派遣等，則由侍衛室辦理。相關申訴總統府軍人相關申訴事件分別向兩個業務權責單位提出。

草案第12條還規定，申訴事件涉及不當管教、體罰、凌虐、心緒失衡或自殺傾向等生命受到危害之情況，權責單位應依個案情狀，通報總統府醫務所協處醫療後送或轉介專業輔導或醫療機構等事宜。申訴事件涉及領導統御及人身安全等情事，權責單位得依個案情形簽請調整申訴人職務。

軍人權益事件處理法 總統府 服裝

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