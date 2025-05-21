陸網紅偷渡插五星旗怨裝備不足 管碧玲：特別預算給嗎？

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聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
海委會主委管碧玲。記者李成蔭／攝影
海委會主委管碧玲。記者李成蔭／攝影

520發生大陸人士偷渡事件，我國防衛海疆能力再引發質疑。海委會主委管碧玲表示，海巡過去部署量能方向不同，從去年「淡水河事件」後就朝「零漏接」方式部署海防，但現有設備無法全面因應，已有更新的部分，就讓金門抓住兩名偷渡客，因此絕對有必要放進這次特別預算中；她並闡述追加預算、公務預算等都有困難，那「給不給呢？」

去年發生有大陸人士駕駛小船直入淡水河事件，近期520之際，也發生零星大陸偷渡客事件，讓各界憂心海疆、國安出現大漏洞。立法院經濟委員會今再審查「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，當中也包含海巡署預算項目，管碧玲於會前受訪時說明情況。

管碧玲說明，海巡署一直以來任務就是針對走私、海上犯罪、偷渡及違法出入境，多半像是越南偷渡客的布局等，但從去年「淡水河事件」後，就朝針對小目標偷渡趨近於「零漏接」方式部署海防，而從那之後8月開始至少歷經25個會議，做出特別預算中「海空一體，精銳海巡」的計畫，該計畫中重要目標就是把小目標偷渡做科技導入，達到完整且非常綿密的偵防，這會讓海巡針對小目標偷渡有24小時非常強大的防衛能力，所以非常需要這特別預算。

管碧玲指出，其實類似預算過去也都有，以目前世代雷達跟缺乏紅外線熱像儀、無人機等，還沒辦法做到「零漏接」，不過四次的軍演都配合小目標偷渡，都有安全守住，這次520雖然有漏接，但大家知道昨天在金門還是有偷渡，因為有紅外線所以抓住兩人，所以為什麼一直說要紅外線來協助現在世代雷達，其實也就得到證明，現在這特別條例若沒辦法把海巡需求涵蓋進去的話，會遇到非常大的困難。

管碧玲提到，海巡預算沒放在國防預算定義的範圍內，這次特別預算中，如果國防預算有這次特別預算的機會，而海巡沒辦法被放在裡面，明年就必須把今年跟明年特別預算需求將近110億元的需求加在公務預算上，但是明年海委會公務預算很可能因為財畫法就要少掉28％左右，這叫人怎麼放心明年公務預算可以拿到海巡能力提升的特別預算呢？若以追加預算就是要去舉債，因為4100億元都已經用完了「給不給呢？」

管碧玲表示今天今事抱持十二萬分懇求的心情來開會，海巡乘載全國人民對海疆防衛的期待，要扛起這責任，不能再讓海巡用肉眼、肉身來防衛我國海疆，現在非常需要現代化、立體偵防的海巡，今天特別預算中很重要的就是這部分，呼籲社會大眾支持海巡、相信海巡。

海委會主委管碧玲。記者李成蔭／攝影
海委會主委管碧玲。記者李成蔭／攝影

管碧玲 海巡署 偷渡

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