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520前設專案小組監控 蔡明彥：共海警船、三無船確實異常

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
520前夕接連發生多起中國大陸偷渡客案件，國安局長蔡明彥表示，這星期包括中共海警船進入金門周邊，還有「三無」鐵殼船在中線以西活動，都是比較異常的狀況。 （圖／金門海巡隊提供）
520前夕接連發生多起中國大陸偷渡客案件，國安局長蔡明彥表示，這星期包括中共海警船進入金門周邊，還有「三無」鐵殼船在中線以西活動，都是比較異常的狀況。 （圖／金門海巡隊提供）

520前後，接連發生多起中國大陸偷渡客案件，國安局長蔡明彥今天表示，國安局在520前夕針對中共的軍事動態、灰色地帶襲擾等已經成立專案小組，這星期包括中共海警船進入金門周邊，還有「三無」鐵殼船在中線以西活動，都是比較異常的狀況。

蔡明彥表示，國安局在520前夕有成立專案小組，針對中共的軍事動態，以及海上的灰色地帶襲擾，還有相關資安侵害、爭議訊息散佈，都有做全面的監控，其中在海上灰色地帶襲擾部分，確實在這星期有比較多的案例。

蔡明彥進一步指出，中共海警船在5月16日跟5月15日進入金門周邊水域進行巡弋，海巡署已經有對外揭露；另外在海峽中線以西，也有發現20、30艘中共「三無」鐵殼船在附近活動，因為現在是中共休漁期，中共三無船的聚集確實是比較異常的狀態。

蔡明彥指出，包括大陸偷渡客、灰色地帶襲擾都有增加的情況，國安局有和海巡署交換意見，針對如何對個案、通案作全面的反覘，檢視海防是否有漏洞，海巡署已經做了全面規劃，包括海空聯防與岸海監控設施的設置，國安局會持續指導協調。

蔡明彥說，中共在區域內的各種軍事擴張，對整體印太的安全帶來一定程度危害，也有許多國際友盟關注，國安局持續關切印太司令部對台海的評估，也會與友好國家保持溝通與情報聯繫。

金門 海巡署 台海 偷渡

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