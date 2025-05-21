快訊

聘任爭議／大學法遭挑戰？教評會外設「第四審」引反彈

老翁疑「路怒症」上身釀3死車禍…情緒難冷靜怎辦？醫教2招解套

美中角力下人口悄轉變 日本史上首見中國人「大遷移」

因應中共犯台 美印太司令已制訂「論分計秒」計畫

中央社／ 華盛頓20日專電

美國眾議員能恩向媒體透露，他近日與印太司令帕帕羅會面，「他（帕帕羅）對嚇阻、制止及因應中國對台軍事入侵已有論分計秒的計畫」。能恩也提到，他與其他議員共推法案，要求政府評估中國犯台對經濟面的衝擊。

共和黨聯邦眾議員能恩（Zach Nunn）近日接受新唐人電視台採訪時說，如果中國封鎖或入侵台灣，後果可能是災難性的，範圍波及全球。台灣生產、供全球使用的90%先進半導體將被切斷供應，可能造成第二次世界大戰以來不曾發生過的經濟崩盤。

曾在南海執行任務、擁有20年空軍經驗的能恩表示，帕帕羅（Samuel Paparo）已對中共犯台擬定「論分計秒」的計畫，但未多著墨，而是提到美國更難對經濟層面的因應進行規劃，因此他與民主黨議員提出法案，要求成立委員會評估中國侵台對美國金融體系的影響，並提出解決方案。

軍事層面，外交政策（Foreign Policy）網站6日指出，五角大廈為因應大國競爭，由對抗零星動亂轉向擬訂計畫重新調配美軍。國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）發出一份內部指引指出，嚇阻中國奪取台灣是最優先事項，也預期其他戰區會因此出現危機。

五角大廈的戰力調配計畫，取材自美軍陸戰隊2020年提出、引起爭議的建議。太平洋若衝突時，美軍布局須由「戰略靈活」重新定位為「連續登島」（Island-hopping），但只有外界相信，未來幾年中國侵台不可避免，將接連引發美中更大範圍的戰爭下，這項戰略才有意義。

帕帕羅本人則主張美國大力提升自主系統並部署於台海，以打造「地獄景象」（hellscape）嚇阻中國犯台。

他4月於國會表示，「地獄景象」的核心概念在於透過水下及水面的無人載具、空中無人系統，以及滯空攻擊彈藥（loitering munitions）等武器系統，並將操作整合入一個共通的指管框架內，以發揮最大效能。

帕帕羅說，就此而言，台灣也在進行這些投資，方向與美方一致。

美軍 美國 台海

延伸閱讀

嚇阻大陸犯台 魯比歐：從強化台灣自我防衛能力開始

魯比歐：台自衛能力成嚇阻關鍵 愈難攻愈能爭取時間

逢川必反？ 美眾議員提案：調查「反川錯亂症候群」成因

華爾街日報：陸對台軍演非單純演習 美盼盟友協力抗中

相關新聞

「嵐」櫻井翔探討台灣兵役制度 街頭訪問年輕人

日本天團「嵐」成員櫻井翔近日前往台灣，專訪總統賴清德、參與賴總統就職週年談話，並在台北街頭訪問年輕人，詢問他們對台灣兵役...

嚇阻大陸犯台 魯比歐：從強化台灣自我防衛能力開始

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）20日表示，必須讓中國侵台的代價高於價值，才能產生嚇阻，認為建構嚇阻須先從強化...

魯比歐：台自衛能力成嚇阻關鍵 愈難攻愈能爭取時間

美國務卿魯比歐今天重申，要讓中國侵台的代價高於價值，才能產生嚇阻；建構嚇阻先從台灣自衛能力開始，台灣愈難被攻下，愈能爭取...

花蓮大雨沖倒空軍基地圍牆 軍方：儘速完成修復

花蓮地區連日大雨，不但造成北迴鐵路交通中斷，花蓮空軍基地也傳出圍牆倒塌意外，空軍司令部今天表示，花蓮基地部分圍牆倒塌，並...

退伍軍人赴陸言行辱國家尊嚴 退輔會擬修法再限縮退休待遇

部分高階退伍將領熱衷赴大陸參與「交流」，言論舉止時有傷害軍人愛國形象的案例。退輔會表示，國軍人員退伍後與國家在公法上關係...

陸軍防空作戰機動要塞 鷹眼野戰防空相列雷達系統曝光

陸軍司令部建案耗資32億元採購11部「鷹眼野戰防空相列雷達系統」，現正陸續接裝中。第十軍團五八砲指部月前實施野戰陣地驗證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。