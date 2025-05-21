「嵐」櫻井翔探討台灣兵役制度 街頭訪問年輕人

日本天團「嵐」成員櫻井翔近日前往台灣，專訪總統賴清德、參與賴總統就職週年談話，並在台北街頭訪問年輕人，詢問他們對台灣兵役制度的看法。

日本電視台規劃二次世界大戰結束80週年專題「勿使現在變戰前」，5月18日起的一週以「日本周邊有事」為題，探討地區局勢。櫻井翔身為日本電視台新聞節目「news zero」的傳播員（messenger），18日在總統府專訪總統賴清德，內容於19日晚間播出。

20日晚間接續播出櫻井翔白天參加賴總統520就職週年談話，親自前往總統府的記者會現場。節目旁白介紹，包括海內外媒體在內，約有60家媒體到場，現場座無虛席。

針對日益施壓的中國，賴總統發表談話說，「提出針對國安統戰威脅的17項因應策略，來團結國人抵抗分化，以備戰來避戰，達到和平的目標。」

節目提到，台灣正在積極強化防衛力量。賴總統18日在總統府接受櫻井翔專訪時，櫻井翔提問，「關於台灣的兵役制度，去年開始從原本的4個月延長為1年。我們在採訪中發現，雖然有些人覺得延長非常有意義，但也有人感到困惑與不安。」

賴總統強調，「兵役是恢復到1年，不是延長到1年。恢復到1年，目的是要強化我們的國防力量，同時向國際社會展現，我們守護國家的決心。」

節目旁白介紹，「台灣的18歲以上男性有服兵役的義務。過去服役時間為2至3年，但之後逐漸縮短，從2013年起變成4個月。不過，俄羅斯入侵烏克蘭，使得台灣對中國的危機感提高，從去年開始恢復1年期的兵役制度。」

櫻井翔也在台北街頭訪問2名男大生，他們認為，「4個月其實學不到什麼東西」，「我覺得服兵役是必要的，但沒有人真的想上戰場。」

另外，由於2005年1月1日以後出生役男，義務役期恢復為1年，導致兩人雖然同樣是大二，兵役長度卻不同。

出生於2004年10月的男大生只要當兵4個月，另一人出生於2005年1月27日，必須服兵役1年。晚出生的男大生表示，「一開始看到新聞的時候，心情有點差，想說如果早出生27天，就只需要當4個月兵了」，但他也說，「可是後來想說，多出來的8個月就當作是對自己的磨練。」

櫻井翔也訪問了今年2月剛退伍的19歲年輕人林子佑。他出生於2005年6月，櫻井翔詢問，「對於從自己出生的這一年開始，必須服兵役1年這件事，有什麼看法。」

林子佑說，「那時候覺得運氣很差，如果我媽媽早生我6個月，就只要當兵4個月。」

在軍中，他反覆進行射擊以及救護傷患的訓練，「很煩的部分，可能就是每天都做一樣的事情。」然而，隨著時間過去，他的心態逐漸發生變化，「和同梯一起被罵、一起笑，大家從一開始什麼都不會，一直反覆練習，慢慢就能做到了，很有成就感。」

櫻井翔詢問，「萬一台灣有事，是否會回應徵召」。他立刻回答，「會，我會去。畢竟我受益於台灣的福利，我覺得如果打過來的話，我也希望盡一份力。」

櫻井翔追問，「不會害怕嗎」，他笑說，「還是會啊，可是害怕還是要去啊。中國是中國，台灣是台灣。我喜歡現在的台灣」，展現了堅定的決心。

但是，櫻井翔最後詢問，如果能選擇服役4個月和1年，會怎麼選，他還是流露了真實心聲，「選4個月，畢竟原本工作的收入比軍中高，可以的話就不用花那麼久在裡面。」