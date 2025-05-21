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嚇阻大陸犯台 魯比歐：從強化台灣自我防衛能力開始

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務卿魯比歐。記者陳熙文／攝影
美國國務卿魯比歐。記者陳熙文／攝影

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）20日表示，必須讓中國侵台的代價高於價值，才能產生嚇阻，認為建構嚇阻須先從強化台灣的自衛能力開始，指台灣愈難被攻下，愈能爭取更多時間；魯比歐也警告中國在稀土礦產的開採和處理上掌握主導權。

魯比歐20日接連出席聯邦參議院外交委員會和撥款委員會的聽證會。

針對有參議員詢問因應中國大陸可能在2027年武力犯台，魯比歐說，必須讓中國對台灣行動的利益小於代價，他認為，如果這場行動的成本高於價值，才能達到嚇阻，嚇阻必須從台灣的自我防衛能力開始，並表示，印太也需要建立嚇阻力。

盧比歐並表示，必須解決眼前的衝突，否則美國就必須投入資源與時間來對付，減少投入印太地區的資源。

盧比歐說，美國如果能結束俄烏戰爭，在中東建立穩定和平，就能把更多精力集中在長期挑戰上，尤其是聚焦印太區域的挑戰。

至於有參議員詢問說，美方將如何因應台灣遭到能源封鎖，魯比歐說，這會非常糟糕，指美國有做出協議和保證，確保該地區能夠維持現況；魯比歐並表示，美國希望這樣的情況永遠不會發生。

魯比歐也指出，更大的危險是中國在多處創造出與世界之間的不平衡，首先是中國幾乎全世界建立取得稀土礦產的安全管道，認為中國在這個領域中占有領導地位。

魯比歐說，他也對此感到困擾，尤其是美國給予這麼多人道援助，但談到稀土礦產或天然資源的開採權，卻都被中國取得，「不只是在非洲、拉丁美洲，而是所有地方」。

另外，魯比歐也指出，中國在稀土礦產的處理上也領先美國，若中國有一天決定他們要切斷對世界的供應，美國可能不再能製造引擎、火箭，甚至是生活日常用品等；魯比歐說，中國已經在近期的貿易談判中做出類似的威脅。

魯比歐說，這是非常危險的情況，他也稱，中國過度生產藥品、電動車等產品，並傾銷到其他市場，最後取得主導市場的地位，指美國必須解決這樣不平衡的問題，否則美國將陷入非常不利的位置。

美國 稀土 印太

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