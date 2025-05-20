花蓮大雨沖倒空軍基地圍牆 軍方：儘速完成修復

花蓮地區連日大雨，不但造成北迴鐵路交通中斷，花蓮空軍基地也傳出圍牆倒塌意外，空軍司令部今天表示，花蓮基地部分圍牆倒塌，並未造成人員裝備傷損，後續將儘速委商完成修繕作業。

花蓮地區連日大雨，除了造成北迴鐵路中斷外，昨天晚上傳出花蓮空軍基地位於七星潭一帶的圍牆，因土石鬆動倒塌約30公尺。

空軍司令部今天表示，花蓮基地於昨日晚間，因連日豪雨造成土石鬆軟 ，致營區部分圍牆倒塌，無人員裝備傷損。軍方強調，倒塌範圍已由單位完成封鎖及標示，並加強安全巡查，後續將儘速委商完成修繕作業，避免肇生危安罅隙。

昨天花蓮地區秀林累積雨量147毫米，秀林景美加灣地區時雨量達41.5毫米，降雨主要集中在下午至傍晚時段；昨晚8時許，花蓮空軍基地靠七星潭海岸的圍牆倒塌約30公尺，修復可能要一個月以上。據了解，是因連日豪雨圍牆土石鬆動造成，而過去也發過颱風吹倒整面圍牆。