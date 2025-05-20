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精進後備動員與全社會防衛 全動署擬赴美歐國家考察

中央社／ 台北20日電

為借鑒各國後備動員及全社會防衛機制，國防部全民防衛動員署今年規劃3項出國考察與會議，分別赴美國與歐洲地區。全動署舉例，去年偕同相關部會赴北歐國家與當地民間和防衛單位進行實地交流，但考量無邦交所以內容不公開。

國防部近期送交立法院預算解凍報告，其中國民黨立委馬文君在審查國防部預算時，提案要求全動署應將出國出訪心得告知民眾。因此全動署提出動員整備項目下的「國外旅費」書面報告。

全動署說明，為借鑒各國後備動員及全民防衛機制，民國114年度規劃執行赴美國「動員業務考察」及赴歐洲地區「全民防衛業務考察」等2案，藉參訪交流以為動員政策精進參據，另規劃「後備會談」赴美進行後備動員議題研討，有助推動台灣後備改革，3項出訪案的案名、出訪地、規劃內容，以及預算金額新台幣404萬4000元，都和113年度的規畫無差異。

針對出訪規劃內容，全動署說明，赴美國「動員業務考察」是對美國州國民兵動員訓練等相關制度觀摩，赴歐洲地區「全民防衛業務考察」則是考察歐洲國家後備動員及全社會防衛機制。

全動署說明，俄烏戰爭以來，歐洲各國在維持整體社會防衛韌性、兵役及動員制度方面，均有顯著的調整與改革，全動署自111年成立以來，配合國防部爭取友盟交流政策，為吸取這些國家精進防衛韌性的施政經驗，編組訪團赴東、北歐等烏克蘭地緣接近國家實施考察。

全動署以113年為例，全動署偕同政府相關部會赴北歐國家，針對民防訓練、消防救護、緊急避難、災民收容、物資儲備、糧食囤儲及社會韌性維持等項議題，與當地民間安全及防衛有關單位進行實地交流。

至於將出國心得告知民眾一事，全動署指出，考量這些國家和台灣並沒有正式邦交關係，且部分訪團成員為現役軍職身分敏感，基於兩國互信合作默契，受訪國家希望在不公開、低調、保密及不衍生外事紛擾下實施交流，以促進長期合作發展，另外全動署公務報告均依規定簽奉權責長官核定，以機密級檔案列管，避免內容外洩，影響受訪國家與台灣未來進一步合作空間。

考察 國防部 全動署

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