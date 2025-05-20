退伍軍人赴陸言行辱國家尊嚴 退輔會擬修法再限縮退休待遇

部分高階退伍將領熱衷赴大陸參與「交流」，言論舉止時有傷害軍人愛國形象的案例。退輔會表示，國軍人員退伍後與國家在公法上關係，還是有特殊的忠誠與義務。對於行為有妨害國家安全、尊嚴或忠誠義務者，除已作成的喪失或剝奪外，將研擬修正輔導條例，依法研議「停止領受」全部或部分退休、退職、退伍的給與權利，並增列停止退除役官兵輔導安置及其應享權益的事由，以有效維護國家尊嚴與安全。

退輔會透過向立法院提出的預算解凍報告表示，近期新聞報導退除役軍官兵與中國大陸人士接觸或進行民間交流，行為作態已對國家尊嚴造成不良影響、嚴重影響社會視聽，讓國人對退除役官兵產生誤解，進而引發社會對軍人正義、英勇的愛國形象產生質疑。退輔會醒，退伍軍人社團赴大陸民間交流活動，應秉持不接受媒體訪問、不得發表政治性言論、不得被媒體報導的原則。讓統戰無以運作機會。

退輔會表示，國軍人員退伍後與國家在公法上關係，還是有特殊的忠誠與義務，尤其在面對從不放棄以武力犯我國的企圖，退伍軍人與對岸接觸、交流時，應有危機、敵我意識，在言行上，時時應以捍衛國家主權及維護民主自由為念。

退輔會說，退輔會會截至2025年1月31日止，辦理違反國安法的退除役官兵應收繳退除給與計19人，其中9人已返還完畢；其餘10人部分或全部未返還，均已移送法務部行政執行署執行中，而為利案件收繳，定期函請國稅局提供債務人最新綜合所得稅及財產資料，依規定函請法務部行政執行署續為執行。

退輔會指出，將研擬「妥適作法」，對於行為有妨害國家安全、尊嚴或忠誠義務者，除已作成的喪失或剝奪外，退輔會研擬修正輔導條例，依法研議「停止領受」全部或部分退休、退職、退伍的給與權利，及增列停止退除役官兵輔導安置及其應享權益的事由，以符合比例原則，以有效維護國家尊嚴與安全。並與相關機關研處，領受人就違反國家安全法第13條等相關案件，經第一審判決有罪時的因應作為。

現行赴陸相關的規範，若觸犯兩岸人民關係條例第9條之3第1項有妨害國家尊嚴之行為者，依情節輕重，將面臨停止領受月退俸；無月退俸者，得處新台幣200萬以上1000萬以下罰鍰。若觸內亂罪、外患罪、洩密罪，依國安法、國家機密保護法及其他法律的規定處罰。