學者盼賴戰略自主 擔心對美中不瞭解

「台灣過去能兼顧安全與經濟發展，戰略自主很重要！」學者左正東20日於研討會上提醒，越南與烏克蘭的戰爭後果並非台灣人民想要的；學者黃奎博則擔心，賴政府如今料敵從嚴、設想太美好，反而讓台灣的處境更加危險；學者黃介正也說，賴政府看來對美、中都了解不夠，且與美軍合作不足，美軍很難來救台灣。

對美判斷一廂情願？

政大外交系教授黃奎博20日於賴政府執政一週年研討會「兩岸關係如何突圍？」上表示，目前賴政府認為對美政策沒有什麼問題，美國還是會挺台灣，因此在美國總統川普講出對統一、和平有好處時，寧願相信AIT與國務院的解釋，但反觀美國前總統拜登多次說會介入台海局勢時，卻選擇相信拜登所言。

「我認為賴政府還在等待美方的善意！」黃奎博表示，這反而讓賴政府變成料敵從嚴，只聽自己想聽的。他質疑，比起日本與美國的談判進度，反而國人更不知道我國與美國談了什麼，而美國財政部長貝森特提到台灣時直言「非常好」，被談判對手如此稱讚並不是好事。

缺少自主與情報

台大政治系教授左正東以越南和烏克蘭的故事舉例說，越戰的故事相當悲慘，而他也相當欽佩烏克蘭人的戰鬥意志，但以上兩者並非台灣人民最想要的路線。他指出，中華民國在台美斷交後，因為戰略自主、民主成熟、投資全球與兩岸互賴再次創造國家奇蹟，其中戰略自主與兩岸互賴最重要。

淡江戰略所副教授黃介正則說，目前賴政府對華盛頓「只能躺平」，對北京「只想躺平」，但對美國總統川普不了解，也不了解中國國家主席習近平，包括中央政治局常委之間的互動，習近平與文膽王滬寧的互動關係等等，許多情報看來並沒有很好的掌握，才導致如今的局面。

外國軍援不容易

現場有與會者提問說，民進黨的兩岸與美國政策假設是「老共一定不會打，美國一定會來救」，且兩岸局勢愈兇險，對民進黨更有利，台灣在賴政府任內還能高枕無憂嗎？

黃介正直言，台灣與西方防衛體系沒有邦交、聯合演習與準則，美軍即使願意幫忙，難度也相當高，印太司令部可能會跟美國海空軍說不要靠近台灣，「台灣防空飛彈很多，但他卻看不到我們。」

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