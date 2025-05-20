陸軍防空作戰機動要塞 鷹眼野戰防空相列雷達系統曝光

陸軍司令部建案耗資32億元採購11部「鷹眼野戰防空相列雷達系統」，現正陸續接裝中。第十軍團五八砲指部月前實施野戰陣地驗證時，鷹眼雷達首次曝光。

陸軍野戰防空部隊火力部署現有復仇者飛彈系統、雙聯裝刺針飛彈系統及陸射劍二飛彈系統，據信有部分美援刺針肩射飛彈，但尚未正式戰備。現有復仇者飛彈系統情資由中科院研發的蜂眼雷達提供；雙聯裝刺針飛彈系統原與美製的PSTAR雷達搭配，現在將陸續由鷹眼雷達接手；陸射劍二飛彈系統則由系統本身包含裝備的雷達車提供情資。

戰時刺針飛彈除部署外島外，本島進入「城鎮戰」階段，也將部署在各高樓制高點，結合雷達終端機，刺針陣地可接收「鷹眼野戰防空相列雷達系統」的空中目標情資，即時引導射手接戰空中目標。

「鷹眼野戰防空相列雷達系統」性能諸元尚未公布，但應比蜂眼雷達的有效偵測距離1.5公里至54公里、最大偵測高度1萬公尺優異。五八砲指部月前實施野戰陣地測試時，雷達車序列中還有射控車與飛彈車。

一般而言，針對進襲敵空中目標，國軍須透過「作戰區防空作戰中心」（TAAOC、AAOC）傳遞遠程防空情資，近程則需仰賴野戰防空預警雷達偵蒐責任區域空中目標動態，持續偵追進襲目標，並同步傳遞情資至防空飛彈系統，使防空系統獲取早期預警情資，增加機彈砲各式系統射擊命中精度。鷹眼雷達將能更強化各作戰區防空作戰中心防情指管，擴大偵蒐空域。