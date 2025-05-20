520前夕 6共機11共艦出海擾台

賴總統520就職周年前夕，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機6架、共艦8艘、公務船3艘持出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（19）日清晨到今（20）日清晨6時為止，共計偵獲共機6架次、共艦8艘及公務船3艘在台海周邊活動，這6架次共機曾跨越海峽中線進入我西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時10分到中午12時45分為止，發現中共戰鬥機5架次在台海中線沿線活動，並且跨越中線進入我西南空域。

同時，昨天上午8時15分到下午1時40分，也發現共軍輔戰機1架次進入我西南空域，並繞經台灣南端進入東部外海活動。