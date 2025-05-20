快訊

50歲後你能輕鬆打開果醬蓋嗎？這個動作是「能否長壽」重要指標

私校寒冬／不轉型就等退場 百年老校改名、女校收男生

美退出俄烏和談會如何？CNN曝俄歐下一步 烏克蘭根本沒得選

520前夕 6共機11共艦出海擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機6架次、共艦8艘及公務船3艘在台海周邊活動，這6架次共機曾跨越海峽中線進入我西南及東部空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機6架次、共艦8艘及公務船3艘在台海周邊活動，這6架次共機曾跨越海峽中線進入我西南及東部空域活動。圖／國防部提供

賴總統520就職周年前夕，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機6架、共艦8艘、公務船3艘持出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（19）日清晨到今（20）日清晨6時為止，共計偵獲共機6架次、共艦8艘及公務船3艘在台海周邊活動，這6架次共機曾跨越海峽中線進入我西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時10分到中午12時45分為止，發現中共戰鬥機5架次在台海中線沿線活動，並且跨越中線進入我西南空域。

同時，昨天上午8時15分到下午1時40分，也發現共軍輔戰機1架次進入我西南空域，並繞經台灣南端進入東部外海活動。

國防部 國軍 台海 共軍

延伸閱讀

中共32機艦船在台海周圍活動 國軍嚴密監控應處

14共機9共艦持續台海周邊活動 國軍嚴密監控

9共機10共艦出海擾台 軍方嚴密監控

7共機8共艦擾台 國軍嚴密監控應處

相關新聞

520前夕 6共機11共艦出海擾台

賴總統520就職周年前夕，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機6架、共艦8艘、公務船3艘持出海擾台。國...

美軍榴彈砲當禮砲 「竹子外交」下的越戰50周年大閱兵

近年越南強調「竹子外交」，以不結盟、不樹敵的方式爭取國際友人，特別是在國防上與美國愈走愈近。特約撰述王紹翔帶你回到越南慶祝越戰結束50周年勝利統一的閱兵儀式上，見證越南想將國家發展的美好未來深植人心。 特別的是，鳴放21響禮砲，使用當年繳獲自美國的M101榴彈砲，就更令人莞爾。

我擬增購飛彈系統 圖解3防空武器 NASAMS真能取代快砲？

空軍計畫大量引進美國NASAMS飛彈系統，未來各機場的防空，可能全面飛彈化。專家指出，NASAMS性能雖佳，但對於無人機的防禦，彈藥耗損量必大，此時昂貴精密的飛彈反而成為缺點；具備雷達射控的快砲，反而具有優勢。

防空全面飛彈化？專家：打無人機 飛彈不如快砲

空軍計畫大量引進美國ＮＡＳＡＭＳ飛彈系統，未來各機場的防空，可能全面飛彈化。專家指出，ＮＡＳＡＭＳ性能雖佳，但其研發時，...

1359億！我擬向美增購NASAMS防空飛彈 汰除35快砲

配合美方要求強化國防與平衡貿易逆差，政府決定爭取擴大軍售，美國各大廠商也積極遊說。消息人士指出，空軍規畫再增購九個連「先...

整理包／兵役延長實施細節一次看！月薪漲至26k 部隊訓練44周計畫曝光

蔡英文總統27日一早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。民國94年次出生的役男，未來將改回服役一年，月薪也從目前的6510元提高到26307元，113年1月1日開始實施。聯合新聞網整理出兵役改革的幾個重點帶你一文了解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。