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防空全面飛彈化？專家：打無人機 飛彈不如快砲

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

空軍計畫大量引進美國ＮＡＳＡＭＳ飛彈系統，未來各機場的防空，可能全面飛彈化。專家指出，ＮＡＳＡＭＳ性能雖佳，但其研發時，尚未出現如今戰場無人機大量肆虐的新威脅。對於無人機的防禦，彈藥耗損量必大，此時昂貴精密的飛彈反而成為短板（缺點）；具備雷達射控的快砲，反而具有優勢。

網站「軍情與航空」總編施孝瑋說，美國有一派智庫學者主張，台海防衛可用防空飛彈代替戰鬥機。但他認為，這種理論不能過度發揚，因為在戰爭爆發之前的灰色地帶威脅，就需要戰機起飛應對，不能直接以飛彈鎖定射擊。即使戰爭爆發後，因為兩岸距離近，可預期我方機場會遭到密集攻擊，但只要不是被全面癱瘓，就仍有發動反制攻擊的能力。

一位退將指出，美軍基於九一一事件的衝擊而開發ＮＡＳＡＭＳ，雖然射程比刺針飛彈遠，但本質上仍是定點防空系統，並非近日立委宣稱的區域防空。ＮＡＳＡＭＳ最大的賣點，是利用現成的空對空飛彈，因此未來即使我方F-16無法升空，飛彈也不會沒用。這也代表未來部署的地點，應該以F-16的基地為優先，放在其他基地，彈藥互通的優勢就不那麼明顯。

曾任參謀本部飛彈指揮部計畫處長的備役上校周宇平指出，飛彈與防砲在防空作戰各有優勢，前者射程遠，但裝彈慢，價格高，彈藥數量有限，不適合接戰飽和攻擊與中小型無人機之類的目標，因此仍須防砲擔任近距離防護。以空軍現役防砲而言，三五快砲曾歷經升級，至今仍頗有威力；真正應優先汰除的，是全靠人力瞄準的國造二○公釐機砲，在現代戰場幾乎無用。

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