1359億！我擬向美增購NASAMS防空飛彈 汰除35快砲

配合美方要求強化國防與平衡貿易逆差，政府決定爭取擴大軍售，美國各大廠商也積極遊說。消息人士指出，空軍規畫再增購九個連「先進地對空防空飛彈系統」（ＮＡＳＡＭＳ），金額預估將超過四十五億美元（約台幣一三五九億元）。

然而，此舉也代表國造陸射劍二飛彈幾乎沒有後續訂單；此外，未來國軍防空系統全面飛彈化，是否適合對付無人機之類低科技但數量龐大的目標，也有爭議。

ＮＡＳＡＭＳ是美國與挪威合作的防空系統，角色介於長程的愛國者與短程的刺針飛彈之間。特色是使用現有飛彈，包括AIM-9X響尾蛇、AIM-120中程飛彈，以及海麻雀飛彈結合AIM-120的AMRAAM-ER，其中射程最遠的AMRAAM-ER可達五十公里。

去年美國大選前，拜登政府宣布售台三個連ＮＡＳＡＭＳ，如今規畫再增購九個連。官員透露，總數四個營（十二連）的ＮＡＳＡＭＳ，將一比一汰換空軍防砲部隊用於機場等要地防禦的瑞士製天兵防空系統。系統包括陸射麻雀飛彈與卅五公釐快砲，國軍的三五快砲於二○○九年升級，砲彈可依目標距離，在預定撞擊點爆開形成霰彈，加強擊殺效果。

由於天兵系統數量不足涵蓋全台，空軍另外兩個防砲營使用陸射劍一飛彈，加上國造廿公釐機砲。但缺乏搜索雷達提供預警，機砲也非雷達指揮，雖然服役較晚，戰力也明顯較差。

多年來，空軍對三五快砲的性能頗為滿意。如今若全面以ＮＡＳＡＭＳ汰換，優點是射程大增，但價格也大增。此外，機場防空除了面對敵方快速機，還需要防範傘兵、直升機突襲，近年無人機更成為威脅，面對低速但大量的目標，飛彈易淪為殺雞用牛刀，很快消耗殆盡。

中科院也開發中短程防空的陸射劍二飛彈，陸軍二○一八年採購三個連，目前已全面戰備，上周剛對媒體展示射擊。但陸軍至今沒有後續訂單，海軍陸戰隊也不採購，繼續使用老舊的檞樹飛彈。如今，更強也更貴的ＮＡＳＡＭＳ強力叩關，陸射劍二市場前景恐不樂觀。