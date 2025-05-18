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陸男囂張自拍再爆陸橡皮艇登陸桃園 海巡署：釐清中

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
大陸山東一名自稱「山東凱哥」的網民，今（18）日在X平台上發布兩段影片，聲稱自已駕動力橡皮艇自大陸長樂機場沙灘下水，花１天時間航抵桃園沙灘順利登陸，在一處有風機的沙灘插上五星旗並自拍。圖／取自Ｘ影片
大陸山東一名自稱「山東凱哥」的網民，今（18）日在X平台上發布兩段影片，聲稱自已駕動力橡皮艇自大陸長樂機場沙灘下水，花１天時間航抵桃園沙灘順利登陸，在一處有風機的沙灘插上五星旗並自拍。圖／取自Ｘ影片

大陸山東一名自稱「山東凱哥」的網民，今（18）日在X平台上發布兩段影片，聲稱自已駕駛動力橡皮艇自大陸長樂機場沙灘下水，花1天時間航抵桃園沙灘順利登陸，在一處有發電風機的沙灘插上五星旗並自拍，貼文同時附上航行衛星定位航線佐證。這處海灘被國內專家分析出是桃園大園區灘岸。海巡署接獲本報查詢，表示此案還在釐清中。

這則貼文與影像（https://x.com/whyyoutouzhele/status/1923970954197336313?s=53&t=C-ak9zPoltJSTsfgbDy7OA）經國內知名衛星地圖分析者溫約瑟分析（https://www.facebook.com/share/p/1924G2CQwp/?mibextid=wwXIfr）指出，5月17日，中國大陸網民「山東凱哥」稱其5月15日自福州長樂機場海灘駕橡皮艇出海，後附上衛星定位證明在當日14時53分抵達台灣桃園市，隨後安全返回。

溫約瑟在貼文分析指出，「山東凱哥」發佈的影片顯示，在其登陸灘岸後，將大陸國旗插在「大園潮音海風車」旁。經比對，影片中的地貌與大園區灘岸相符，大陸國旗旗桿的陰影方位也與登陸時間、即本月15日14時53分相符。

一對大陸籍宋姓父子本月16日午間也搭乘動力橡皮艇橫越台灣海峽來台，17日晨自桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸後，當日8時自行報警說要「投奔自由」，海巡署北部分署帶回訊問，晚間將父子分送桃園地檢署、桃園地院少年法庭，檢方複訊後向法院聲押，法官則將少年責付。若「山東凱哥」屬實，桃園海岸即同一時間被兩艘大陸橡皮艇突破防線，海巡署的理由是橡皮航艇未超過3公尺，海巡商規雷達無法偵搜。

海巡署正全面建置紅外線熱顯像儀等情監偵設備，在新竹、苗栗海岸接裝以紅外線熱顯像儀的「環島智慧型岸際監控系統」，竹桃一帶海岸多屬國軍畫分敵軍可登陸軍的「紅色沙灘」，偷渡客的行動點出當前裝備部署漏洞。

桃園地檢署 沙灘 海巡署

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