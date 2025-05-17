行政院長視察雷虎AI自殺無人機、艇 肯定軍民合作成果

行政院長卓榮泰17日前往嘉義縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」視察，並在嘉義縣長翁章梁陪同下，參訪雷虎科技（8033）與中山科學研究院合作研製的AI自殺式無人機(FPV)，現場校閱相關成果，並觀賞由AI導引FPV的實彈炸射影片，對軍民合作與國防自主技術深表肯定。

雷虎科技也向卓榮泰報告，近期正積極準備參與中科院「快奇專案」攻擊無人艇的比武，展示雷虎Seashark 800 USV卓越的機動性能與應變能力的實況影片。

卓榮泰今天前往亞洲無人機AI創新應用研發中心，了解無人機產業發展情形。行政院已組成跨部會無人載具專案會議，擬定產業發展、國防自主、民主供應鏈三大政策目標，卓榮泰強調台灣自製率、非紅供應鏈，未來將透過定期專案會議整合跨部會資源，力拚2028年無人機產業年產值達到300億元。

翁章梁指出，亞創中心成立3年吸引近50個單位進駐，目前空間不足，為擴大進駐及驗測需求，提出亞創一、二館空間改造計畫，獲行政院納入無人機產業發展統籌型計畫辦理，未來擬成立法人單位管理，民雄航太暨無人機產業園區也在如期進行，盼修訂相關法令。

翁章梁說，原先評估在義竹鄉設立中大型無人機飛行測試場，但新設中大型無人機測試場，就如同蓋一座新機場，管制人員及費用龐大，經評估後否決，150公斤以上中大型無人機大多是軍用，民航局建議使用現有機場，包括水上機場、恆春機場等，需再與國防部協調。

亞創廠商協進會理事長羅正方表示，政府統籌型計畫3年內將採購至少4.7萬架無人載具，提供各部會使用，擴大內需市場。他擔心亞創一館已經滿了，還有其他廠商無法進駐，中央不吝在統籌計畫中以經濟部作為主責機關，關心產業需求，測試場地點涉及民航安全，將配合國家選址。

雷虎科技自主研發的Seashark 800 USV，為強化攻擊無人艇在各種極端環境下的通訊穩定性，更與中華電信合作，導入英國OneWeb低軌衛星通訊系統進行測試。

展望未來，雷虎與中華電信將持續深化合作，結合無人載具與低軌衛星系統，不僅能於戰時強化國防防衛，更能在平時應用於救災任務，展現科技在民生與軍事上的多元價值。