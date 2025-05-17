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中共19機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

中央社／ 台北17日電
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。 圖擷自國防部官網
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。 圖擷自國防部官網

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機12架次，其中逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域10架次，並偵獲共艦6艘、公務船1艘，總計中共19機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時40分至昨天下午4時40分，在台灣海峽空域偵獲中共2架次無人機；國軍並於昨天上午9時10分至昨天下午3時45分，在台灣西南空域偵獲中共8架次主、輔戰機、直升機及無人機。

國軍於昨天下午4時至昨天晚間7時20分在台灣東部空域偵獲中共1架直升機，另於昨天下午3時30分至昨天下午5時10分在台灣北部空域偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

共機擾台 國軍 國防部

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