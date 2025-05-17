美退將：駐台美軍應擴至千人

美國政府從未證實駐台美軍的具體人數，但聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會十五日召開「緊張情勢升溫中的嚇阻政策：防止中共侵台」聽證會，出席的美國前太平洋陸軍司令蒙哥馬利說，美軍駐台聯合訓練團規模為五百人，應擴大至一千人，以建立具實戰能力的部隊。

前太平洋陸軍司令弗林、蒙哥馬利及美國前副國務卿坎伯出席美國眾議院的公聽會，蒙哥馬利提到，美國國會前年通過台灣增強韌性法案，指示行政部門協訓台灣軍隊，但五角大廈進度緩慢。若要讓台灣建立一真正具實戰能力的反介入部隊，仍需美軍投入與參與。

弗林也強調美軍協訓的重要性。他說，美國可提供台灣四百套魚叉飛彈系統，但若台灣缺乏懂得操作、部署、定位這些系統的團隊，並建立主射擊、備用與替代位置，那有多少裝備其實就無關緊要。

蒙哥馬利說，美國必須做好準備，除了延遲對外軍售情況不該繼續下去，也呼籲美國強化對台軍售；台灣面對中國大陸的挑戰是以小搏大，美國應該模仿對以色列和南韓的作法，預先將彈藥部署在台灣。

蒙哥馬利認為，美國應該讓台灣得以「耐包圍」，同時強化台灣自我防衛的能力；蒙哥馬利說，沒有國家比台灣更有能力、更應該保衛台灣。

蒙哥馬利呼籲，台灣的國防預算會在今年達到占ＧＤＰ的百分之三，未來應該在二○二八年達到占百分之五；這筆資金應該用來投入創新、強化反入侵的陸上部隊，並資援空中和海上戰力，以對抗封鎖。

蒙哥馬利指出，國防預算占ＧＤＰ的百分之五，一來足以讓台灣建立反包圍能力，二來台灣不但能取得武器系統，也能做好相應的準備和訓練。

美國國防部政策次長柯伯吉日前提出，台灣國防預算應達ＧＤＰ近百分之十，但蒙哥馬利認為，這是做不到的數字，台灣若想達到百分之十，等於每年必須從美國購買四○○億美元的軍售，而美國現在每年連三點五億美元的外國軍事融資都拿不出來；除非美國對外軍售能夠復興百分之一千，否則台灣做不到百分之十。

蒙哥馬利也呼籲，美國必須維持對中國解放軍在潛艇方面的優勢，才能夠有效防止共軍成功封鎖台灣。