取代耗時費力砂袋 陸軍「機動阻絕器材」亮相

總統賴清德今天視導陸軍工兵訓練中心，工兵操演機動阻絕器材架設，以及鋼刺蝟結合蛇腹型鐵絲網設置。陸軍指出，機動阻絕器材只需8人並運用機械，20分鐘內就可完成阻絕牆的設置，效果約等於1500個砂袋的阻絕牆，大幅提升戰場阻絕設置時效。

賴總統今天赴位於高雄燕巢的陸軍工兵訓練中心，工兵操演「機動阻絕器材暨鋼刺蝟結合蛇腹型鐵絲網設置」科目。

針對操演科目的情境想定，陸軍向賴總統介紹，為達成勝戰目標及遵循參謀總長梅家樹上將「削弱戰略」指導，工兵部隊於備戰布署階段優先前往複合式海灘聯外道路設置阻絕設施。

陸軍指出，「複合式海灘」為同時具備港口、灘岸及空、機降場的區域，為敵人最佳登陸地點，因此為有效削弱登陸敵軍戰力，因此在聯外道路設置防人員、防車輛等2型障礙物，以最少人力、物力及時間達到最大阻絕效果。

陸軍在工兵訓練中心場地模擬長120公尺、寬14公尺的四線道，依照敵人來襲的方向，依序設置鋼刺蝟結合蛇腹型鐵絲網、機動阻絕器材等障礙物，鋼刺蝟由3支長約1.8公尺的角鋼所組成，放置於道路可阻絕敵軍戰、甲車，遲滯機動；至於蛇腹型鐵絲網由不鏽鋼刮刀、鐵絲製成，每卷長12公尺，可有效阻止人員通行，也能阻止履帶車輛通行，亦可加裝詭雷提高敵人排除障礙難度。

針對機動阻絕器材，陸軍工兵訓練中心向賴總統介紹，依陸軍司令部工兵處指導，民國113年以訓練經費採購40組機動阻絕器材，針對未來工兵部隊運用機動阻絕器材先行完成評估測試，1組機動阻絕器材僅需8人兵力完成設置，1人指揮、4人負責機動阻絕器材的展開與固定、3人負責操作挖土機等工兵機械操作，透過展開、組裝、填土即能完成架設作業。

陸軍指出，1組機動阻絕器材僅需8人兵力運用工兵機械，就能在20分鐘內完成設置，達成1500個砂袋等效的阻絕牆效果，可提升阻絕設施的設置時效，戰時可以用作道路阻絕設施和作為人員武器裝備的掩體，或強化各種設施的防護能力，平時也能作為迅速構築臨時堤防使用，且具備可回收重複利用的性質，大幅減少後勤成本。

中央社記者現場觀察，1組機動阻絕器材由9個外部以金屬網狀格板，以及防水不織布所組成的長方體進行串連，長約10公尺，且能多組串連或併排提升強度，亦能堆排成「品」字形阻絕牆，提升阻絕牆的高度與厚實程度，而官兵從中型戰術輪車搬下器材時，並不費力且能快速組裝。

陸軍今天出動約1個排的兵力，包括挖土機、傾卸車、裝土機與中型戰術輪車各1輛，設置鋼刺蝟結合蛇腹型鐵絲網與6組機動阻絕器材；中型戰術輪車載運未組裝的機動阻絕器材至現場，隨後由官兵架設機動阻絕器材，並由傾卸車傾卸砂土在一旁的地面，隨後由挖土機和裝土機將砂土裝入阻絕器材內並夯實，即完成障礙的設置。