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國防內政衛福3部推全社會韌性影片 訴求確保台灣安全

中央社／ 台北16日電

總統賴清德就職將滿1週年，國防部、內政部與衛福部3部會今天同步透過社群平台，發布全社會防衛韌性宣導影片，訴求以全民參與方式建構全社會防衛韌性力量，使台灣「有準備，就更安全」，確保國家安全。

總統賴清德去年6月19日主持「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會時，宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」，目的是替國家發展擬定戰略，與民間力量展開對話以及和國際社會深化合作，更為未來的台灣展開行動。

總統府「全社會防衛韌性委員會」運作近1年成果，國防部、內政部與衛福部等3部會今天上午8時30分同步透過社群平台Threads與臉書，發布名為「有準備，就更安全！」的全社會防衛韌性影片，內容剪輯賴總統和副總統蕭美琴3月27日於台南市舉行實地演練的談話，並穿插演練過程的片段。

賴總統當時指出，政府目的是希望打造台灣社會的韌性，不僅是國軍，政府也希望透過全社會防衛韌性的力量，確保台灣的安全。

蕭副總統表示，政府從全民防衛角度，希望每一個公民都知道，面對災難時該做什麼事情。

內政部政務次長馬士元在影片裡受訪指出，社會的韌性來自於社會的最基層，互相幫助且互相支援，這個能量又要跟政府的行動接軌。

台南市消防局組長蘇兆民在影片裡表示，當敵對國家有戰爭的行為或是侵略的行為，國軍需要去做的就是拒止作戰，後方由市政府和民間單位一起共同合作完成，民眾其實要知道的是，「需要相信政府機關」。

據了解，影片是由軍聞社製作剪輯的短影音，3月全社會防衛韌性委員會移師台南演習時，軍聞社的編導攝影團隊扛起現場影像紀錄重責大任，選擇以新世代年輕受眾更易接受的短影音方式，說明政府推動全社會防衛韌性的目的，以及國軍與民間的分工。

台南 國防部 影片

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